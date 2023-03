Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Teenager in den 60er Jahren kamen kaum vorbei an Hits wie „One Fine Day“, „Up On The Roof“ oder „Oh No Not My Baby“: schwelgerische Drei-Minuten-Soundtracks zu den Tragödien und Komödien der Pubertät, geschrieben von Carole King. Inzwischen eine der erfolgreichsten Songwriterinnen der Pop-Musik, feiert Carole King am 9. Februar ihren 80. Geburtstag.

Einer ihrer größten Hits, „Will You Love Me Tomorrow“ ist schon über 60 Jahre alt, erscheint 1960 und ist Anfang 1961 für die Shirelles ein Nummer-eins-Hit