Mitten in der kirchenmusikalisch besonders reichen Passionszeit begann der Lockdown. In der Kirchenmusik, besonders bei den Chören, ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Auch wenn es jetzt wieder Proben und Auftritte in kleinem Rahmen gibt, ist in Speyer bei der Dommusik und der Evangelischen Landeskirche die Rückkehr zum „normalen Betrieb“ nicht absehbar.

Ein Konzert in der meist in der Advents- und Fastenzeit im Dom zu Speyer stattfindenden Reihe „Cantate Domino“ fand Anfang März noch statt, am Freitag vor dem zweiten Termin wurden