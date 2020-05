Wer ganz bis zum Ende am Schirm sitzen blieb und die unglaublich lange Liste der Beteiligten las, die fast so ausufernd schien wie bei einem ausgewachsenen „Star Wars“-Kinofilm, bekam eine Ahnung davon, wie aufwendig produziert die Fernsehsendung „The Masked Singer“ ist. Hunderte Namen standen da. Eine Großinvestition sicher. Verfolgt von Millionen, vor allem jungen Fans, die ja sonst gar nicht mehr so oft dieses lineare Fernsehen einschalten. Und so hat der Sender ProSieben die Musikshow um maskierte Promis in Fantasiekostümen, die gegeneinander ansingen, doch mitten in der Coronazeit durchgezogen. Und in dieser Woche nun zu einem doch überraschenden Ende gebracht.

Zwar war Insidern offenbar schon länger klar, dass der als Drache verkleidete Sänger Gregor Meyle war. Doch als dieser knapp das finale Sangesduell verpasste, als Drittplatzierter die Drachenmaske abnahm, um außer Puste über die vergangenen Wochen plauderte, staunten doch so manche Zuschauer nicht schlecht. Denn Gregor Meyle gestand, dass er zwischendurch an Covid-19 erkrankt war. „Ich hatte ein bisschen Corona“, sagte er mit Understatement, noch ganz verschwitzt. Und plötzlich erklärte sich, warum sein Gesang zuvor doch nicht ganz so souverän wie sonst geklungen hatte. Sicher kreisten aber so manche Zuschauergedanken um die Frage, wie die Show denn trotzdem weiter gehen konnte. Und ob das eigentlich zu verantworten war.

Gregor Meyle sprach von „ein bisschen Corona“

Zwei Wochen hatte „The Masked Singer“ zwischendurch pausiert. Der Sender hatte vom Überarbeiten des Sicherheitskonzepts und einer Corona-Erkrankung im Team gesprochen. Man dachte da vielleicht an einen Kamera-Assistenten. Aber der Top-Star der Sendung?

Zuvor hatte Konkurrent Angelo Kelly freiwillig die Show verlassen – wegen Bedenken angesichts der Pandemie. Von seinem Wohnsitz In Irland nach Köln zur wöchentlichen Produktion zu jetten, schien ihm falsch. Auch sorgte er sich wohl um seine Familie.

Auch Gewinner Tom Beck hatte Covid-19

Wie viele Menschen im „Masked Singer“-Team sich aber wohl sorgten, dass Gregor Meyle sie vielleicht angesteckt haben könnte? Zumal ja auch der Gewinner der Show, der Schauspieler („Alarm für Cobra11“) und ausgebildete Musicalsänger Tom Beck am Ende der überlangen Show davon sprach, „krank“ gewesen zu sein. Tags darauf bestätigte er, dass er und seine Frau Covid-19 hatten. Auch Meyle erklärte, dass seine Frau und Tochter ebenfalls erkrankt waren.

Da bleibt zumindest ein mulmiges Gefühl, auch da sich doch so manche Kandidaten recht nah kamen und auch Moderator Matthias Opdenhövel nicht immer zwei Meter Abstand einhalten konnte. Zwar waren die Protagonisten wie Sonja Zietlow und Mike Singer zum Großteil durch ihre unförmigen Kostüme geschützt. Aber gerade zum Abschluss-Siegerbild im Konfettiregen standen doch alle, die verschwitzten Vier des Abends sowie die zuvor Ausgeschiedenen, ganz ohne Gesichtsschutz auf der Bühne. Keine guten Vorbilder in Zeiten der Diskussion, ob Lockerungen vielleicht zu früh kommen.

Aber zugegeben: Das Showkonzept selbst, das übrigens aus Korea stammt, ist tatsächlich ungemein unterhaltend. Und so betonte Moderator Opdenhövel denn auch mehrfach, dass man ja sozusagen einen gesellschaftspolitischen Auftrag habe: gute Laune in trübe Zeiten zu verbreiten. Aber ob man dazu die Gesundheit der Beteiligten riskieren muss?