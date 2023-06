Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Warum darf der eine überleben, während so viele andere sterben? Die Absurdität des Zufalls, die „Überlebensschuld“, gehörte von Anfang an zu den zentralen Motiven der Holocaust-Literatur. So auch zu den posthum veröffentlichten Erinnerungen von Boris Lurie.

2008 starb der Künstler mit 83 Jahren in New York. Als Jugendlicher überlebte er erst das Ghetto von Riga, dann als Zwangsarbeiter in verschiedenen Konzentrationslagern.