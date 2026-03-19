Zum 90. Geburtstag der Schweizer Filmschauspielerin Ursula Andress. Legendär wurde ihr Auftritt aus dem Meer in dem Film „James Bond jagt Dr. No“.

Schaumgeboren und schön, wie es nur eine Göttin sein kann, entsteigt Venus den Wassern. Sie ist jung, makellos, athletisch und von flirrendem Reiz, notdürftig angetan mit einem weißen Bikini, dazu blondes Haar und dunkler Teint: Ursula Andress im Film „ James Bond jagt Dr. No“, uraufgeführt im Herbst des Jahres 1962. An diesem Donnerstag wird die schönste aller Schweizerinnen 90 Jahre alt. Man(n) mag es nicht glauben.

Honey Rider heißt sie in diesem ersten Kinoabenteuer des Geheimagenten 007, damals von Sean Connery gespielt. In den Händen hält die Taucherin zwei riesige Muscheln, an den wie von Bildhauerhand gemeißelten Hüften baumelt ein gewaltiges Messer. Das britische Fernsehpublikum kürte den Auftritt um die Jahrtausendwende zur „erotischsten Filmszene aller Zeiten“. Romantik und Gewalt, Leidenschaft und Abenteuer, vor allem aber die – in mehrfacher Hinsicht – unverhüllte sexuelle Verlockung haben Ursula Andress zu einer Ikone von Ewigkeitswert gemacht, zum Mythos der Pop-Kultur. Alle übrigen Filme, in denen sie seit 1954 gespielt hat, sind in Vergessenheit geraten. Wer so effektvoll, sinnlich und unvergesslich aus den Fluten auftaucht, muss keine große Schauspielerin sein.

Zeitlos überirdische Geschlechtlichkeit

Tatsächlich ist der darstellerische Ausdrucksreichtum der Gärtnerstochter aus Ostermundingen bei Bern eher begrenzt. Ihre ersten Gehversuche in Hollywood scheiterten an unzureichenden Sprachkenntnissen, so dass sie zunächst als Gefährtin von James Dean und später als Ehefrau von John Derek reüssierte.

Letzterer bescherte ihr internationale Bekanntheit durch eine Serie von Aktfotos im Hochglanzheft „Playboy“, die sie im Verein mit „Dr. No“ endgültig als Idealverkörperung zeitlos überirdischer Geschlechtlichkeit etablierte.

Die Filmproduzenten hüben und drüben des Ozeans rückten vor allem Busen, Beine und Blondhaar der Minimal-Mimin ins rechte Licht, so dass die Kritik sie häufig als „Ursula undressed“ verhöhnte. Die Klatsch- und Regenbogenpresse berichtete derweil ausführlich über ihre Beziehungen zu berühmten Kollegen sowie eine späte Mutterschaft der 45-Jährigen.

Statuarische Schönheit

Am einprägsamsten war Ursula Andress in Filmen, die ihre statuarische Schönheit zelebrierten: in der Titelrolle des abenteuerlichen Science-Fiction-Reißers „Herrscherin der Wüste“ (1964), als nachmalige Franzosenkaiserin Joséphine in „Scaramouche, der Teufelskerl“ (1975) oder als verführerische „Lippenstift-Tigerin“ in „Wilde Betten“ (1978). Nicht zu vergessen der angemessene Part der Aphrodite im Fantasy-Spektakel „Kampf der Titanen“ (1980).

Effektbewusste Regisseure stellten (und legten!) ihr die virilsten Bannerträger des Machismo zur Seite. Auf Elvis Presley („Acapulco“, 1963) folgten Jean-Paul Belmondo („Die tollen Abenteuer des Monsieur L.“) und Marcello Mastroianni („Das zehnte Opfer“, beide 1965), ehe sie in einem recht faden Neuaufguss des „Geheimnisses der eiserne Maske“ (1979) ausgerechnet mit Sylvia Kristel um Beau Bridges konkurrierte. In „Rivalen unter roter Sonne“ (1971) wird sie von der dampfenden Mannestums-Troika Charles Bronson, Toshiro Mifune und Alain Delon umkreist.

In der Bond-Parodie „Casino Royale“ (1966) träumt Woody Allen davon, ihr eng anliegendes Kleid zu sein; im Schund-Klassiker „Die weiße Göttin der Kannibalen“ (1977) steht sie im Mittelpunkt eines grausigen Urwald-Kults; im eidgenössischen Star-Aufmarsch „Klassentreffen“ (1988) ist sie die Tochter der mordlüsternen Gastgeberin.

Lebendig gewordene Pietà

Nach längerer Leinwand-Abwesenheit sah man sie zuletzt 2005 in „Die Vogelpredigt“, einer in der Schweiz produzierten Mischung aus Comedy- und Okkult-Elementen. Da erscheint sie – strahlend schön wie eh und je – als lebendig gewordene Pietà und spricht: „Ich bin die Madonna und stehe über allem.“

Heute lebt die Golden-Globe-Preisträgerin des Jahres 1964, die mehrfach zum „besten aller Bond-Girls“ gekürt wurde, zurückgezogen in der italienischen Hauptstadt Rom. Der Bikini aus „James Bond jagt Dr. No“, dessen Zuschnitt im Tanga-Zeitalter weitaus weniger offenherzig erscheint als vor 63 Jahren, wurde 2001 vom Auktionshaus Christie für 60.000 Dollar versteigert.

Aber was ist alles Geld der Welt, wenn ein alter weißer Mann genießerisch die Augen verdreht oder schließt oder ins Weite richtet, um sich an Honey Rider am Strand der Karibik zu erinnern? Ach!