Cristian Mungiu holte mit »Fjord« die Goldene Palme.

Cannes (dpa) - Die Hauptpreise der Filmfestspiele Cannes sind verliehen worden. Die wichtigsten Auszeichnungen des 79. Festivals im Überblick:

- Goldene Palme: Cristian Mungiu für «Fjord»

- Großer Preis der Jury: Andrej Swjaginzew für «Minotaur»

- Preis der Jury: Valeska Grisebach für «Das geträumte Abenteuer»

- Beste Regie: Javier Calvo und Javier Ambrossi für «The Black Ball» («La bola negra»), Pawel Pawlikowski für «Vaterland»

- Beste Schauspielerinnen: Virginie Efira und Tao Okamoto für «All of a Sudden» («Soudain») von Ryūsuke Hamaguchi

- Beste Schauspieler: Emmanuel Macchia und Valentin Campagne für «Coward» von Lukas Dhont

- Bestes Drehbuch: Emmanuel Marre für «A Man of His Time» («Notre Salut»)

