Der „Echte“ spielt fast nie in der Pfalz, jetzt aber startet der Südwestrundfunk (SWR) einen „Radio Tatort“ mit Schauplatz Südpfalz. Die Hauptrollen sprechen waschechte Pfälzerinnen: Janina Fautz aus Speyer („Wilsberg“) und die frühere „Kommissarin Heller“, Lisa Wagner aus Kaiserslautern. Die Hörspiele, die regelmäßig laufen sollen, schreibt Krimiautorin Monika Geier aus Thaleischweiler. Ein Gespräch mit ihr über „Terrorvögel“ und ein ganz anderes Virus.

„Es hört sich anders an als in meinem Kopf – aber schön anders“, sagt Monika Geier. Die in Thaleischweiler