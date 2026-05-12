Die Pfalz als Mittelpunkt Europas – davon erzählt die Geschichte der Limburg in Bad Dürkheim. Kelten, Römer, Salier: Die Ruine zeugt von bewegten Epochen im Pfälzerwald.

Hoch oben über Bad Dürkheim thront sie: die Limburg. Eine dreischiffige Basilika mit Querhaus, einst Benediktinerabtei. Die auf rund 260 Metern Höhe gelegene Anlage ist seit Jahrhunderten eine Ruine – und doch eines der größten Denkmäler der frühsalischen Zeit. Historisch wie kunstgeschichtlich zählt die Limburg zu den bedeutendsten Monumenten Deutschlands, ein Kulturschatz der Pfalz, der bis heute ins Tal wirkt.

Der Bergrücken des heutigen Limburgbergs war bereits um 500 v. Chr. von Kelten besiedelt, ein spätrömischer Friedhof am Südhang belegt zudem die Anwesenheit der Römer. Damals war der gesamte Berg von einer Mauer umgeben. Aus der frühen Frankenzeit fehlen zwar archäologische Funde – dennoch habe es auf dem Limburgberg stets Besiedelung gegeben, betont Rolf Jochum, Gästeführer auf der Limburg. Er beschäftigt sich seit 45 Jahren mit der Ruine, war Vorsitzender der Aktion Limburg und ist heute noch als Mitarbeiter der Touristinformation sowie im Stadtmuseum tätig.

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Kaiser Konrad und seine Limburg

Erstmals erwähnt wird die Anlage im 10. Jahrhundert – damals noch als Lindburg, die „Drachenburg“. Schon die Nibelungen sangen vom Lindwurm, in Bad Dürkheim erinnert der Schlangenweiher an diese mythische Welt. „Der Name der Burg könnte darauf zurückgehen, dass man die Schlangen hier gerne als Drachen gedeutet hat“, erklärt Jochum. Auch in der Vita Kaiser Konrads spielt die Limburg eine wichtige Rolle: Die salischen Herzöge von Worms bauten die Stätte zur Burg aus, Konrad selbst verbrachte einen Großteil seiner Jugend auf dem Berg.

1024 zum König gewählt, gründete Konrad kurz darauf das Kloster Limburg – aus Dank für seine Erhebung. 1027 folgte die Kaiserkrönung, für die sich Konrad mit dem Neubau des Doms zu Speyer bedankte. „Die Limburg und der Speyerer Dom sind gewissermaßen Geschwistergebäude“, sagt Jochum. Für das Kaiserhaus sei die Limburg stets ein zentraler Ort gewesen. „Die Pfalz war im 11. Jahrhundert der Mittelpunkt Europas.“

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Architektonische Besonderheiten der Limburg

Bemerkenswert ist auch die Ausrichtung der Kirche: Sie wurde bewusst nach Süden gebaut, wohl aus topografischen Gründen. Der ockerfarbene Putz ließ die Anlage im Sonnenlicht leuchten und machte sie schon von Weitem sichtbar. Eine Machtdemonstration Kaiser Konrads – und ein angenehmer Nebeneffekt für die Mönche.

Diese zogen 1035 auf die Limburg und konnten sich – bis zur Fertigstellung des Doms zu Speyer – am größten Kirchenbau Europas und der einzigen Klostergründung der Salier erfreuen. Ab 1042 begann auf der vollendeten Anlage der geregelte Klosteralltag. In der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts lebte hier vermutlich auch der Mönch Gottschalk von Limburg. Seine geistlichen Lieder fanden Eingang in den Gottesdienst und werden zu bestimmten Festtagen bis heute gesungen. Zudem wirkte Gottschalk als Schreiber Kaiser Heinrichs IV. im Investiturstreit. Ihm zu Ehren wurden auf dem Parkplatz der Burg steinerne Stelen errichtet. „Die Limburg war immer ein bedeutendes Zentrum“, sagt Jochum.

Die Limburg aus der Ferne. Foto: Christopher Vogel Mauerüberreste der Limburg: Unter der Erde könnte sich noch viel Unentdecktes verbergen. Foto: Christopher Vogel Mystische Stimmung auf dem Limburgberg. Foto: Christopher Vogel Die Limburg: eines der größten Denkmäler frühsalischer Zeit. Foto: Christopher Vogel Die Mauern der Klosterruine Limburg. Foto: Christopher Vogel Seit Jahrhunderten eine Ruine, früher Heimat von Mönchen: Klosterruine Limburg. Foto: Christopher Vogel Ausblick von der Limburg auf Bad Dürkheim. Foto: Christopher Vogel Foto 1 von 7

Geschichte hinter dem Limburg-Turm

Ein Zentrum dessen Turm bis heute die Blicke der Besucher auf sich zieht. Dort finden sich figürliche Darstellungen von Wasserspeiern, Hunden und der Stiftung der Burg an das Kloster durch Kaiser Konrad. Als „Stift zum Heiligen Kreuz“ beherbergte die Limburg Reliquien des Evangelisten Johannes und der Heiligen Luzia, auch die Jungfrau Maria und der Heilige Benedikt fanden ihre Verehrung. Der heutige Turm entstand allerdings erst um 1300, die Schäden gehen vermutlich auf einen Blitzeinschlag oder ein Erdbeben zurück.

Vor dem Kreuzaltar im Inneren der Kirche befindet sich das Grab der Königin Gunhild, dessen Platte seit den 1940er-Jahren ihren Namen ziert. Die dänische Prinzessin und Frau Kaiser Heinrichs III. starb nach nur zwei Ehejahren an einer Krankheit in Italien, wurde jedoch auf der Limburg bestattet. „Daran kann man die herausgehobene Stellung des Klosters erkennen“, betont Jochum. Gunhild entstammte dem Geschlecht des dänischen Königs Harald Blauzahn – jener Herrscher, dessen Name heute durch die Bluetooth-Technologie weltweit bekannt ist. „Die Rune für Blauzahn ist das, was wir heute als Zeichen für Bluetooth kennen“, erzählt Jochum schmunzelnd. Schon damals war man anscheinend auf der Limburg gut vernetzt.

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Konflikte rund um die Limburg

Weniger fortschrittlich war, dass jedes Kloster Schutzvögte benötigte. 1206 übernahmen die Grafen von Leiningen diese Aufgabe – ein Schritt, der sich als folgenschwer erweisen sollte. Die Leininger errichteten widerrechtlich die Hardenburg auf Klostereigentum. Die Auseinandersetzungen mündeten 1471 in einen offenen Krieg mit Kurfürst Friedrich dem Siegreichen. Die Schutzvogtei ging an den Kurfürsten über, die Leininger wurden zu Feinden der Anlage. 1504 eskalierte der Konflikt im Landshuter Erbfolgekrieg.

Nachdem die kurfürstlichen Truppen abgezogen waren, stürmten Leininger und Bauern die Limburg und setzten sie in Brand. Seitdem ist die Anlage eine Ruine. Gotische Einbauten wie die Krypta zeugen vom Versuch eines Wiederaufbaus. Die Reformation beendete das Klosterleben endgültig, gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde das Kloster aufgehoben, die letzten Mönche zogen nach Wachenheim. „Damit hatte der Katholizismus hier keinen Nährboden mehr“, beschreibt Jochum den Umbruch. Noch bis zum Ende des Jahrhunderts nutzten Kurfürsten die Limburg als Jagdhaus, dann setzte der endgültige Verfall ein. 1843 kaufte die Stadt Bad Dürkheim die Ruine vom Staat – und verlieh ihr jene romantische Aura, die sie bis heute umgibt.

Wandern zur Limburg

Rundweg Limburg-Hardenburg: 8,3 km; mittlere Schwierigkeit; Start: Limburg

Kurze Tour zur Ruine und Schneckennudel: 6 km; leichte Route; Start: Wanderparkplatz „Drei Eichen“

Limburg-Hammelstal-Hardenburg-Weg: 15 km; schwierige Route; Start: Wanderparkplatz „Drei Eichen“

Limburg: Erhalt und Restaurierung

Seitdem bemühen sich die Stadt Bad Dürkheim, die 1976 gegründete „Aktion Limburg“ und die staatliche Denkmalpflege Rheinland-Pfalz um den Erhalt der baulichen Reste. Zu den wichtigen Maßnahmen zählen die Wiedererrichtung des Nordturms des Westgebäudes im Jahr 1979 sowie die Restaurierung der Krypta. Doch längst ist nicht alles freigelegt. „Was sich hier noch alles im Boden verbirgt, können wir gar nicht sagen“, betont Jochum.

Eins steht jedoch fest: als Kulturschatz der Pfalz ist die Limburg nicht nur für Bad Dürkheim ein Touristenmagnet, sondern Stätte von überregionaler, ja europäischer Bedeutung. Zwischen 1034 und 1065 wurden hier beispielsweise die Reichskleinodien aufbewahrt, 1038 wurde ein Konzil abgehalten, das die Adventssonntage festlegte. Bei der Erweiterung der Gaststätte in den Neunzigern wurde sogar das älteste Musikinstrument der Pfalz, ein keltisches Signalhorn, gefunden. Die Ruine ist ein herausragendes Zeugnis salischer Baukunst und ein Bauwerk, „das oft im Schatten des Speyerer Doms steht, historisch aber ebenso relevant ist“, wie Jochum sagt. Eben ein wahrer Kulturschatz der Pfalz.

Zur Serie

Unsere Redaktion begibt sich auf eine Entdeckungstour durch die kulturellen Highlights der Pfalz. In unserer digitalen Serie bieten wir unter www.rheinpfalz.de/kultur tiefere Einblicke in und neue Perspektiven auf kulturelle Orte und Werke.