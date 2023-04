Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Martha Argerich gilt als eine der größten Pianistinnen unserer Zeit, wird in einem Atemzug mit Arturo Benedetti Michelangeli, Maurizio Pollini oder Vladimir Horowitz genannt. Am 5. Juni wird die in Buenos Aires geborene große alte Dame des Klavierspiels 80 Jahre alt.

Es ist noch gar nicht so lange her, da gastierte Martha Argerich im Mannheimer Rosengarten: Im September 2019 spielte sie dort Beethovens erstes Klavierkonzert. Ein besonderes Werk im Leben Martha Argerichs.