Von Karfreitag bis Ostersonntag schweigen die Glocken – als Zeichen der Trauer um Christi Tod. Sie läuten, um die Auferstehung zu verkünden. In Frankreich bringen sie – und nicht die Osterhasen – den Kindern kleine Geschenke. Manche der Glocken kommen aus Straßburg. Dort leitet Julien Calcatera eine der letzten Glockengießereien im Land.

Ein letztes Durchrühren der Schlacke, ein zügiges, aber inniges Vaterunser, weil man an diesem Ort an alten Ritualen festhält. Die Männer stehen bereit in Schutzkleidung,