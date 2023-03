Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Generationen von fernsehenden Kindern haben wohl noch die Titelmelodie der „Kleinen Strolche“ im Ohr : „Auf die Plätze, fertig, los/ Omas Stiefel sind zu groß/ Hipp-hipp, juchhe, hurra/ Jetzt sind wir wieder da.“ 100 Jahre ist es her, dass die fröhlichen Rangen erstmals über die Kinoleinwand flimmerten. Der 20-Minuten-Stummfilm „One terrible Day“ hatte am 10. September 1922 in New York Premiere.

Die auf modern getrimmten Lausbubenstreiche gehen auf den Komik-Produzenten Hal Roach zurück, der auch Harold Lloyd entdeckt und Laurel & Hardy zusammengebracht hat.