KI ist in aller Munde. Aber was wir heute unter Künstlicher Intelligenz verstehen, ist für Janosch Delcker nur der Anfang einer viel radikaleren Entwicklung. Der Berliner Journalist erzählt in seinem Buch „Der Gedanken-Code“ von Programmen, die nichts weniger als unsere Gedanken und Gefühle analysieren wollen. Es ist faszinierend. Und gruselig.

Wenn Sie nach der Lektüre dieser Rezension das Gefühl haben sollten, das besprochene Buch selbst lesen zu wollen: Lesen Sie es nicht im Bett,