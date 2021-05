Die Internationalen Karlsruher Händel-Festspiele 2021 im Badischen Staatstheater werden mit ihren beiden Opernproduktionen auf 2022 verschoben. Doch es gibt als „Ersatz“ ein dreitägiges Händel-Wochenende. Dabei tritt der „Sänger des Jahres“ Jakub Józef Orlinski auf.

In diesem Jahr blieben sie um 14 Tage vom ersten Lockdown verschont, wegen der anhaltenden Pandemie und unsicheren Zukunft hat es sie für das kommende Frühjahr jetzt doch getroffen: Die Internationalen Karlsruher Händel-Festspiele 2021 werden um ein Jahr auf 2022 verschoben. Es gibt aber ein kleines Ersatzprogramm. Von 19. Februar bis Anfang März hätte das international am weitesten austrahlende Angebot des Badischen Staatstheaters Karlsruhe stattfinden sollen – mit einer Inszenierung von Händels weltlichem Oratorium „Hercules“, der Wiederaufnahme der Händel-Oper „Tolomeo“ und einer ganzen Reihe von Konzerten.

Das Publikum dieser Festspiele, die längst in die erste Liga der Alte-Musik-Festivals gehören, kommt teilweise von weit her – und die Händel-Freunde von Nah und Fern hatten sich schon reichlich mit Karten versorgt.

Genaues Programm folgt später

Festspiele unter den seit Sommer bis 1. November geltenden Bedingungen hätten große organisatorische Probleme verursacht, auch wären notwendige Einnahmen weggebrochen – von der unklaren Situation zum Jahreswechsel, wenn die Proben hätten beginnen sollen, gar nicht zu reden. Die frühzeitige Verschiebung, so betrüblich sie ist, lässt sich deshalb nachvollziehen.

Da aber die engagierten Künstler für die Festspielzeit Karlsruhe im Terminkalender stehen hatten, ist es möglich, zumindest ein kleines Ersatzprogramm in Gestalt eines Händel-Wochenendes von 19. bis 21. Februar in Karlsruhe zu veranstalten. Das genaue Programm steht noch nicht fest.

Jakub Józef Orlinski soll im Februar zu Händel-Wochenende kommen

Das Theater kündigt aber an, dass neben der Mezzosopranistin Ann Hallenberg, die die Dejaneira im „Hercules“ singen sollte, auch Jakub Józef Orlinski auftreten wird. Der junge polnische Countertenor und Breakdancer wurde gerade vom Fachblatt „Opernwelt“ zum Sänger des Jahres gekürt. 2019 brillierte er in Karlsruhe in der Titelrolle von Händels Oper „Tolomeo“. Auch die Dirigenten der für 2021 geplanten szenischen Produktionen, Federico Maria Sardelli und Lars Ulrik Mortensen, sollen zum Händel-Wochendende kommen.

Weitere Händel-Konzerte wird es in Zusammenhang mit der Internationale Händel-Akademie vom 21. bis 28. Februar geben.