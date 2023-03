Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In New York ist am Dienstag ein besonderes Selbstporträt der mexikanischen Künstlerin versteigert worden, das mit 35 Millionen US-Dollar einen neuen Rekord eingefahren hat. Dazu fasst ein fulminanter neuer Band das Gesamtwerk zusammen und gibt zudem unbekannte Einblicke in ihr Leben.

Ist sie nun die berühmteste Künstlerin aller Zeiten? Das behauptet Luis-Martín Lozano, der einen fünf Kilogramm schweren Wälzer über das Gesamtwerk von Frida Kahlo herausgegeben