„Tatort“-Schauspielerin Barbara Philipp, Produzent Wolfgang Esser und Regisseur Andreas Kleinert sind die Jury des 18. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen.

Eine prominent besetzte und bereits selbst mit etlichen wichtigen Auszeichnungen gekrönte Jury konnte das Festival des deutschen Films für seine 18. Ausgabe gewinnen, die von 24. August bis 11. September auf der Parkinsel läuft: Über die Preise, die am 10. September vergeben werden, entscheiden die aus den „Tatort“-Folgen um Kommissar Murot bekannte Barbara Philipp, Regisseur Andreas Kleinert, der für seinen aktuellen Kinofilm „Lieber Thomas“ neun Lolas erhielt, und der mit einem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Produzent Wolfgang Esser.

„Mit diesen drei Jurymitgliedern haben wir eine hochkarätig sachkundige Jury dieses Jahr, deren Werke wir zugleich besonders gerne in den vergangenen Jahren gezeigt haben“, so Intendant Michael Kötz. Die Jury entscheidet über den Ludwigshafener Filmkunstpreis in den Kategorien „Bester deutscher Film oder Fernsehfilm“, „Beste Regie“ und „Bestes Drehbuch“. Im Wettbewerb sind zwölf Filme.

Kleinert schon früh erfolgreich

Der gebürtige Berliner Andreas Kleinert arbeitete nach dem Abitur zunächst als Transportarbeiter und Requisitenhilfe, teilt das Festival mit. Er volontierte im Defa-Studio für Spielfilme und arbeitete dort als Ausstattungsassistent. Bereits 1983/84 arbeitete er als Regieassistent. Von 1984-1989 absolvierte er ein Regiestudium an der HFF „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg. Seine Diplomarbeit schrieb er zum Thema Bewusstseinsebenen in der Filmpoesie von Andrej Tarkowski. Sein Diplomfilm „Leb wohl, Joseph“ stammt von 1989. Es folgten 1992 „Verlorene Landschaft“, für den es 1993 einen Adolf-Grimme-Preis gab, „Neben der Zeit“ (1995) sowie 1997 der TV-Spielfilm „Im Namen der Unschuld“. Für „Wege in die Nacht“ (1999) gab es erneut einen Grimme-Preis.

Kleinert übernahm auch – zusammen mit Kai Wessel – die Regie in der erfolgreichen ARD-Serie „Klemperer – Ein Leben in Deutschland“. „Mein Vater“ (2002), der mit Götz George und Klaus J. Behrendt in den Hauptrollen Demenz thematisiert, erhielt unter anderem einen TV-Emmy Award. Sein Film „Lieber Thomas“ läuft nun auch beim Festival in Ludwigshafen, jedoch nicht im Wettbewerb, ist aber im Rennen um den Filmkunstpreis.

Wie der „Spreewaldkrimi“ entstand

Barbara Philipp hatte ihren Durchbruch 1994 als Franziska Bäcker in Marc Ottikers Filmdrama „Nah am Wasser“. Einem breiten Fernsehpublikum wurde sie als Magda Wächter an der Seite von Kommissar Felix Murot alias Ulrich Tukur in der ARD-Krimireihe „Tatort“ bekannt. Die Produktionen des Hessischen Rundfunks sind regelmäßig zu Gast auf der Parkinsel.

Wolfgang Esser arbeitete nach seinem Betriebswirtschaftsstudium an der Uni Mannheim zunächst als Produktionsleiter, Herstellungsleiter und Head of Production für nationale und internationale Film- und TV-Produktionen, bevor er Ende der 1990er Jahre vollständig ins Produzentenfach wechselte. Seitdem entwickelt und produziert er fiktionale und non-fiktionale Einzel-, Reihen- und Serienstoffe für alle großen TV-Sender.

2004 nahm sich Wolfgang Esser vor, das deutsche Krimi-Genre um mindestens eine Dimension zu erweitern. Die Idee war, eine moderne Art Landschaftskrimi nach dem Vorbild skandinavischer Romane zu entwickeln, der Mystik und Magie der Region zu einem eigenen Spielcharakter formen, und in dem weniger der klassische „Who-Done-It“, sondern vor allem das Drama im Vordergrund stehen würde. So entstand der erste „Spreewaldkrimi“. Die neue Folge der Reihe läuft auch wieder auf der Parkinsel.