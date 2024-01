Theater kann erhellender sein als das Leben. In Nis-Momme Stockmanns Komödie „Portal“, die Regisseur Herbert Fritsch am Staatsschauspiel Stuttgart inszeniert hat, scheinen anmaßende Eitelkeit und machtgierige Inkompetenz auf. Kurz davor gab es dort die Uraufführung von Simon Stephens „Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau“, in dem der derzeit bedeutendste britische Dramatiker einen todkranken jungen Man ins Zentrum stellt.

Die Stücke und Inszenierungen waren so verschieden wie sie nur sein können, zeigten aber eines: Intendant Burkhard C. Kosminski und sein Team halten auch in Stuttgart Kurs in Richtung eines Autorentheaters, das sie bereits präferierten, als Kosminski Intendant des Schauspiels am Mannheimer Nationaltheaters war. Was für Folgen das haben kann, zeigte sich vor allem im Fall von Nis-Momme Stockmanns „Das Portal“ und der Wahl des Uraufführungsregisseurs.

Herbert Fritsch war lange Zeit ein zugleich verrückter wie hellwacher Schauspieler. Erst im zarten Alter von nahezu 60 Jahren entschied er sich für einen etwas anderen Lebensentwurf, wechselte ins Regiefach und überraschte mit einem ganz eigenen Stil. Man hatte den Eindruck, da ist plötzlich einer, der den Irrsinn der Welt in die Körper von Schauspielern verpflanzt, auf dass sie Teil eines Gesamtkunstwerks werden und wie Billardkugeln unvorhersehbare Kettenreaktionen erzeugen.

Als Schauspieler startete Fritsch in Heidelberg, dann war er viele Jahre ein Star an der Berliner Volksbühne des Intendanten Frank Castorf. Heute gehört er zu den stilbildenden Regisseuren im deutschsprachigen Raum und inszeniert an den großen Schauspielbühnen von Berlin bis Wien. Neu im Portfolio ist nun auch Stuttgart, wo Fritsch die Uraufführung einer schrägen Komödie inszeniert hat. Mit von der Partie: Schauspieler am Rand des kunstvollen Nervenzusammenbruchs.

Theater ist komisch

Aber der Reihe nach. Nis-Momme Stockmann verhandelt in seinem neuen Theatertext „Das Portal“ den wahnsinnig komischen Alltag im deutschsprachigen Theater. Im Zentrum steht ein Intendant, der sein Theater in den Ruin treibt und befürchten muss, dass die kommunale Kulturbürokratie seinen Vertrag nicht verlängert. Also engagiert er einen Erfolgsregisseur und hofft, dass der das Theater mit einer grandiosen Inszenierung rettet. Dummerweise ist der Regisseur aber ein größenwahnsinniger Dilettant von der Sorte „Die Inszenierung, das bin ich“. Stockmann persifliert den aktuellen Theaterbetrieb und dreht all die Menschen durch den Fleischwolf, die im und für das Theater arbeiten.

Das reicht vom DHL-Boten bis hin zu einem Jungautor, der eigentlich einen Termin beim Intendanten hat, aber so naiv ist, dass er am Bühneneingang des Theaters zu stranden droht. Trifft er eher zufällig auf den Herrn des hehren Hauses, kannibalisiert der Intendant den Theatertext des Autors und tut, was Menschen tun, die selbst nicht schreiben können: Der Kannibale denkt, er sei ein Autor.

Regisseur Fritsch situiert die kleine Tragödie des Jungautors sowie all die anderen Geschichten aus dem Bauch des Theaters in einem weitgehend leeren Bühnenraum. Und da er auch der Bühnenbildner des Abends ist, strukturiert er das Ganze mit rhythmischen Projektionen geometrischer Figuren. Ansonsten sind da nur die Schauspieler, die mit stilisierten Körperhaltungen einen Eindruck davon vermitteln, dass das Theater ein Raum der schönen Künstlichkeit ist und ein bisschen weh tun muss.

Dasselbe gilt in abgewandelter Form für die Uraufführung von Simon Stephens „Ein dunkles, dunkles, dunkles Blau“, in dem der todgeweihte Christof seine Krankheit zum Tode akzeptiert und zusammen mit seinen nächsten Angehörigen sich selbst beim Sterben zusieht. Stephens liefert, was Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen, damit sie tatsächlich spielen können: lebenspralle, verschrobene, gebrochene und auch ethisch fragwürdige Charaktere wie den Onkel des Sterbenden. Der hat wegen des Konsums von Kinderpornografie eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt, darf jetzt aber den sterbenden Neffen besuchen.

Regisseur Elmar Goerden bewegt sich in der Uraufführung nah am Text und inszeniert Stephens Figurengeflecht, als würden verstörte und verängstigte, aber auch gefährliche Einzelteilchen eines Menschenstroms hin und her gespült. Sie wollen zusammenfinden, können das aber nicht.

Überforderte und verlorene Menschen im Strom der Zeit bewegen sich auf einer zeichenhaften und mit Videokunst garnierten Bühne. Über dem Bühnenboden schwebt ein großes Glitzerrechteck wie eine Schaukel oder ein Fenster ins Jenseits. Im Hintergrund führt eine mit Wörtern und Sätzen spielende Videocollage ein Eigenleben.

Mehr ist da nicht und auch nicht nötig, schließlich geht es um Menschen, die noch nicht akzeptieren können, dass da einer sterben muss und dass ausgerechnet der Sterbende der erste ist, der das grausame Schicksal eines Todes in jungen Jahren akzeptiert. Es ist jedenfalls beeindruckend, wie Goerden und das Stuttgarter Ensemble das Herantasten an das Unvermeidliche in Szene setzen und dafür sorgen, dass das Publikum gebannt einem Theaterabend folgt, der die Zerrissenheit der 2020er Jahre in Einzelschicksalen spiegelt.

