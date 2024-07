„Kunstausstellung XXL“ steht außen am Gebäude – und das ist alles andere als ein leeres Versprechen. Denn was die Galeristin Ingrid Bürgy-de Ruijter zum Jubiläum ihrer Kunsthandlung in Neustadt zusammengestellt hat, kommt von den Dimensionen und dem kuratorischen Ansatz her locker an ein Kunstmuseum mittlerer Größe heran. Die Qualität der Werke stimmt ohnehin.

Vom Stendhal-Syndrom spricht man, wenn Touristen in Florenz angesichts der schieren Fülle der Kunst-Eindrücke in die Knie gehen. Ein ähnlicher Effekt kann