Vor genau 500 Jahren schlägt im elsässischen Schlettstadt die Geburtsstunde des Christbaums – mit dem Eintrag in einem Rechnungsbuch von 1521. Aufbewahrt wird das Dokument in der Humanistenbibliothek Sélestat. In dieser Schatzkammer der Renaissance lohnt ein Besuch nicht nur zur Weihnachtszeit.

Ohne Zweifel, das Elsass ist so etwas wie das Weihnachtswohlfühlland für alle, die Tradition und Romantik schätzen. Festlich dekorierte Städte und Dörfer, illuminierte