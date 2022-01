Knapp 800 Leserinnen und Leser haben sich in diesem Jahr an unserem literarischen Weihnachtsrätsel beteiligt, die erste Mail erreichte uns am Morgen des 24. Dezembers um 7:57 Uhr! Der Lösungsspruch, „Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht!“, stammt von Dietrich Bonhoeffer aus dessen Gedicht „Von guten Mächten treu und still umgeben“.

Es ging um die Nacht in der Literatur in unserem Weihnachtsrätsel. Die Reise führte uns in die Romantik, zu Joseph von Eichendorffs programmatischem Gedicht „Mondnacht“, aber auch in die Welt der amerikanischen Reichen und Schönen in Francis Ford Fitzgeralds „Zärtlich ist die Nacht“. Wir fuhren mit Pascal Merciers „Nachtzug nach Lissabon“ und erlebten mit Stefan Zweig eine „Phantastische Nacht“. Unheimlich ging es in Gustav Meyrinks „Walpurgisnacht“ zu, aber eben auch in E.T.A. Hoffmanns „Abenteuer der Silvesternacht“. Schließlich machten wir uns mit Heinrich Heine zusammen noch so unsere „Nachtgedanken“.

Doch keine Literatur kann so bedrohlich, so grausam sein wie die Wirklichkeit. Wie die Realität, in der Dietrich Bonhoeffer sein Gedicht „Von guten Mächten“ schrieb. Entstanden sind diese Zeilen in der tiefsten, der schwärzesten Nacht, in der es scheinbar keine Hoffnung, kein Licht mehr gibt. Bonhoeffer war ein unbeirrbarer, nicht zu brechender Kämpfer gegen das Terror-Regime der Nazis. Er wusste, dass er dafür mit seinen Leben würde bezahlen müssen, dass man ihn hinrichten würde. Doch so groß wie sein Mut, war auch sein Glaube. Und deshalb war er überzeugt: „Wir wissen es, dein Licht scheint auch in der Nacht“.

Die Gewinner

Der 1. Preis, Hans Jürgen Balmes’ wunderbar poetische Natur- und Kulturgeschichte des Rheins mit dem Titel „Der Rhein. Biografie eines Flusses“, geht an Manfred Kiefer aus Speyer.

2. – 8. Preis: Bernhard Schlinks deutsch-deutsche Geschichte „Die Enkelin“, haben folgende Rätselteilnehmerinnen und -teilnehmer gewonnen: Petra Falck aus Frankenthal, Siegfried Creutz aus Glan-Münchweiler, Kerstin Dautzenberg aus Ludwigshafen, Anke Schloß aus Jockgrim, Birgit Kräling aus Fußgönheim, Erich Haberstig aus Zweibrücken und Theo Halama aus Dirmstein.

9. – 14. Preis: Antje Ravik Strubels Roman „Blaue Frau“, 2021 ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis, geht an: Karl Wallauer aus Ludwigshafen, Daniel Spinner aus Zweibrücken, Petra Hamadeh aus Landstuhl, Erika von Usslar aus Schifferstadt, Klaus Nabinger aus Frankenstein und Sieglinde Würges aus Bad Dürkheim.

15. – 20. Preis: Franzobels: „Die Eroberung Amerikas“ erzählt von der Expedition des spanischen Eroberers Ferdinand Desoto, die im 16. Jahrhundert in einem Fiasko endet. Das Buch geht an Frédérique Garin aus Neustadt, Simone Holzhäuser-Sutter aus Dannstadt, Claudia Schnurpfeil aus Kaiserslautern, Felicia Maskow-Szuba aus Hettenleidelheim, Dieter Kaffenberger aus Bolanden und Helga Leeb aus Landau.