Knapp 1000 Literaturfreunde haben sich wieder an unserem Weihnachtsrätsel beteiligt und uns den korrekten Lösungsspruch zugesandt: „Schuster bleib bei deinen Leisten“.

Es ging in unserer literarischen Spurensuche um die bürgerlichen Berufe der Dichter, und tatsächlich war mit Hans Sachs auch ein Schuster dabei. Aber eben auch Ärzte, Lehrer und mit Antoine de Saint-Exupéry auch ein Pilot. Zu gewinnen gab es insgesamt 20 Buchpreise. Folgende Leser dürfen sich über einen Gewinn freuen:

Der 1. Preis, der wunderbare Bildband des Fotografen Sebastiano Salgado, geht an Elvi Clade aus Neustadt.

Auch der 2. Preis ist ein Band mit Fotografien, und zwar der FAZ-Fotografin Barbara Klemm. Über „Zeiten Bilder“ kann sich Hans Peter Großmann in Göcklingen freuen.

Um eine der herausragenden Persönlichkeiten der europäischen Kunstgeschichte geht es in unserem 3. Preis: „Chagall, Welt in Aufruhr“ ist der Titel des Ausstellungskatalogs zu einer faszinierenden Schau in der Frankfurter Schirn Kunsthalle. Dieses Buch geht an Ellen Rahm aus Heiligenmoschel.

Auf unseren 4. bis 6. Preis, das „Traumbuch“ von Martin Walser und Cornelia Schleime, können sich freuen: Ursula Koch aus Kandel, Thomas Krüger aus Freimersheim und Johanna Fasold aus Beindersheim.

Der 7. bis 10. Preis, Ralf Rothmanns Roman „Die Nacht unterm Schnee“, geht an: Michael Schreiber aus Oberotterbach, Sabine Gassner aus Mutterstadt, Johanna Gruber-Flockerzi aus Blieskastel und Markus Holler aus Deidesheim.

Horst Jähners historisches Buch „Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen“, ist unser 11. bis 15. Preis. Gewonnen haben ihn: Rosi Steckel aus Elmstein, Gabriele Wentz-Eberle aus Annweiler, Michael Weitzel aus Lindenberg, Michael Gärtner aus Ludwigshafen und Irmgard Samson aus Speyer.

Schließlich vergeben wir noch den 16. bis 20. Preis, Armin Falks Buch „Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein.“ Gewonnen haben: Otto Schmitt aus Dahn, Barbara Labus-Könnel aus Trippstadt, Rosi Ziegler aus Kreimbach-Kaulbach, Elisabeth Morawietz aus Landau und Christa Döweler aus Weisenheim am Sand.

Wir wünschen allen Gewinnern viel Freude mit ihren Buchpreisen.