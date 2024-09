Hinrich Lühmann erzählt in seinem Roman „Rachulle“ die Geschichte seiner Familie, wobei die Namen der Personen verändert wurden. Er beginnt mit seiner Großmutter Auguste, die im Kaiserreich in einer gutbürgerlichen Familie in Potsdam aufwuchs. Und er endet mit sich selbst in den 1950er-Jahren in Westberlin, wo er mit seiner Mutter bei den Großeltern lebt. Dazwischen liegen zwei Weltkriege – und ein typisch deutsches Schicksal.

Rachulle, das ist Friedrich, den alle nur Fritz nennen, der Vater des Erzählers, den er nie kennengelernt hat. Er war der Lieblingssohn der Großmutter, die ihm eine