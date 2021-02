Sie zelebrierte ihren französischen Akzent, experimentierte mit Synthie-Pop, der mehr die Freude am Musizieren als Expertentum feierte, und brachte vor allem Charme und Humor in die Berliner Musikszene. Jetzt ist die Künstlerin Françoise Cactus („Stereo Total“) mit 57 an Krebs gestorben.

Ihr Künstlername drückt bereits aus, dass sich die 1964 als Françoise van Hove in Burgund geborene Musikerin selbst nicht allzu wichtig nahm. Aber das Stachelige des Namens „Cactus“ passt ebenfalls: Einfache Wege mochte sie nicht gehen. Schon Mitte der 1980er war sie nach Berlin gezogen, arbeitete als Layouter bei der „Taz“ und gründete – mit zwei Männern – die Band Lolitas, die schrammeligen Gitarrenrock spielte, mit Cactus am Schlagzeug. Natürlich war der Bandname feministisch-provokativ gemeint.

Ab 1993 schuf sie mit ihrem Lebensgefährten Brezel Göring (bürgerlich: Hartmut Ziegler) das Lo-Fi-Duo Stereo Total. Auf Deutsch, Englisch und Französisch singend mischten die beiden Lounge-Elemente, Spielzeug-Elektronik und Pop zu einer Gute-Laune-Musik mit Hintersinn. Schief durfte das durchaus auch mal klingen. Virtuosität lehnten sie schließlich ab. „Tanzen im 4-Eck“ hieß eine Single, „Supergirl“ eine andere. Aber auch Ernstes gab es, etwa in „Ich bin cool“: „Hinter coolen Farben/ verstecke ich meine Narben/ hinter coolen Stiefeln/ meine blauen Flecken.“

Kurze Aufmerksamkeit im Boulevard erntete Cactus, die stets gern das Doppelbödige feierte, 2004 mit einem Kunstprojekt über die Degradierung von Frauen zu Objekten: ihrer lebensgroßen, barbusigen Wollpuppe „Wollita“ – gehäkelt nach Vorbild einer Sexanzeige und Nacktmodellen aus eben diesen Boulevardzeitungen. Auch Bücher schrieb Cactus, und bis zuletzt moderierte die schon länger an Brustkrebs Erkrankte bei einem Berliner Radiosender. Dort spielte sie ausschließlich auch mal knarzige Vinylplatten.