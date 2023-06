Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Theater der Stadt Heidelberg geht voran und macht aus der Not eine Tugend: Als erstes Haus in der Region streamte es am Samstag eine gesamte Oper: Alban Bergs „Lulu“ in der zweiaktigen Fassung von Eberhard Kloke für Soli und Kammerorchester. Auch wenn der Stream samt Untertitel von einigen Hängern abgesehen sehr gut funktionierte, soll die Premiere die Ausnahme bleiben. Folgevorstellungen will man live vor Publikum spielen.

„Du Würgeengel“, stöhnt Dr. Schön irgendwann. Er hatte das junge Mädchen Lulu einst von der Straße geholt und zu seiner Mätresse ausbilden lassen. Stets