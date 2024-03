Ein schräges Roadmovie von Ethan Coen mit zwei coolen Hauptdarstellerinen von Ethan Coen und ein Biopic über die große Pädagogin Maria Montessori: Die Filme der Woche.

Berlin (dpa) - «Drive-Away Dolls» ist die neue Komödie von Ethan Coen. Der 66-Jährige ist einer der Coen-Brüder, die mit Filmen wie «True Grit», «No Country for Old Men» oder «The Big Lebowski» eine große Fangemeinde gewonnen haben. Eine der Hauptdarstellerinnen von «Drive-Away Dolls» ist Margaret Qualley («Once Upon a Time in … Hollywood»). In dem Film spielt sie eine Frau namens Jamie, die eine Trennung verarbeiten muss. «Auf der Suche nach einem Neuanfang unternimmt sie mit der schüchternen Marian (Geraldine Viswanathan), die dringend ein wenig lockerer werden muss, einen spontanen Roadtrip nach Tallahassee. Doch dann wird das ungleiche Duo ungewollt zum Ziel unfähiger Ganoven, und schon ist es vorbei mit der Entspannung», schreibt Universal Pictures zum Film.

Drive-Away Dolls, USA 2023, 84 Min., FSK ab 16 Jahren, von Ethan Coen, mit Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan

«Maria Montessori»: Porträt einer revolutionären Frau



Paris (dpa) - Maria Montessori hat mit ihren Lernkonzepten die Idee von Bildung und Schule revolutioniert. In dem gleichnamigen Biopic wirft die Französin Léa Todorov einen ungewöhnlichen Blick auf eine ungewöhnliche Frau. Todorov erzählt in ihrem ersten Langfilm von den ersten Berufsjahren Montessoris, die vom Kampf um die Anerkennung ihrer Methoden und von ihren privaten Dramen gezeichnet sind.

Maria Montessori, Frankreich 2023, 101 Min., FSK ab 0/o.A. Jahren, von Léa Todorov, mit Jasmine Trinca, Leïla Bekhti