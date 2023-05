Ein animierter «Spider-Man» muss sich in Parallelwelten behaupten, und in einer Komödie aus der Schweiz geht es um Nachbarn und Sex.

Viele verschiedene «Spider-Man»-Versionen gab es in den vergangenen Jahren im Kino zu sehen. Mit «Spider-Man: Across the Spider-Verse» kommt nun die Fortsetzung des Animationsfilms ins Kino, dessen erster Teil von 2018 ein großer Erfolg war und auch einen Oscar gewann. Im zweiten Teil muss sich der berühmte Marvel-Held in verschiedenen Parallelwelten behaupten. (Spider-Man: Across the Spider-Verse, USA 2023, 140 Min., FSK o.A., von Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson,

«Die Nachbarn von oben»: Brunftgeräusche

Berlin (dpa) – Der schweizerische Spielfilm «Die Nachbarn von oben» erzählt von zwei ziemlich unterschiedlichen Paaren im selben Wohnhaus. Die Sexgeräusche des jüngeren, oben wohnenden Paars machen den beiden Älteren zu schaffen. Fast so sehr, dass sie die Polizei rufen. Zunächst einmal versucht man es aber mit einer netten Einladung: Bei ein, zwei Getränken lässt sich das doch sicher zivilisiert besprechen. Die von der Regisseurin Sabine Boss inszenierte Paar- und Sexkomödie (allzu viel nackte Haut ist jedoch im Verlauf der fast 90 Minuten nicht zu sehen) ist mit Ursina Lardi, Roeland Wiesnekker, Sarah Spale und Max Simonischek glänzend besetzt.

Die Nachbarn von oben, Schweiz 2023, 88 Min., FSK ab 12, von Sabine Boss, mit Ursina Lardi, Max Simonischek, Sarah Spale