Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine große Gala wird es nicht geben. Die Preisverleihung zum Abschluss des 43. Filmfestivals Max Ophüls Preis in Saarbrücken kommt am Mittwochabend online zu den Zuschauern. Was der Spannung vorab keinen Abbruch tut. Denn die Jurys dürften einige Preiskandidaten haben.

Schon jetzt, obwohl noch einige Festival-Filmpremieren ausstehen, gibt es einige Anwärter auf diese oder jene Auszeichnung. In der Konkurrenz um den Hauptpreis für den besten Spielfilm