Die Suche nach ihr, hielt das Netz in Atem: Sienna Rose ist berühmt, ohne je ein Konzert gegeben zu haben. Ihre warme Neo-Soul-Stimme ist eine moderne Fata Morgana.

Sienna Rose kann singen. Sie berührt die Herzen, zieht über eine Million Hörer auf Spotify in ihren Bann. Wie sollte sie noch Zeit finden für eine Konzerttour, wenn sie doch fast wöchentlich neue Songs „produziert“, ganz viel Zeit im Studio verbringen muss. Nur hat die Sachen einen Haken. Sienna Rose gibt es gar nicht. Sie ist nicht real, nicht mal ihre Stimme. Denn, und zumindest das ist ziemlich sicher: Ihr zarter Gesang wurde mit Künstlicher Intelligenz generiert.

Für ihre Fans ein Schock, der zu Jahresbeginn in den Kulturnischen für Schlagzeilen sorgte. Und Musikmagazine wie den Rolling Stone, früher um Rockermythen samt verwüsteter Hotelzimmer bemüht, mit ganz anderen Themen konfrontiert. Was ist noch „echte“ Musik? Was bedeutet KI für die Kulturbranche? Sienna Rose zerstört keine Gästebetten. Zum Glück! Es wäre wohl die Terminator-Apokalypse.

Unverschämt gut und täuschend echt

Sienna Rose singt nur, aber das unverschämt gut und täuschend echt. Waren Songs wie „Verknallt in einen Talahon“ von Butterbro vor gerade mal zwei Jahren noch relativ leicht erkennbare KI-Gags, so konnte sich die anonyme Ausnahmesängerin nahezu unbemerkt in die Spotify-Playlists schleichen. Wer gerne Olivia Dean oder 70er-Jahre Soul hört, dem warf der Algorithmus früher oder später einen ihrer Songs wie „Into the Blue“ als Köder aus. Und man biss an.

So lange, bis es aufflog, Sienna Rose in Spotifys Viral Top 50 landete, Fans sich wunderten, warum ihre Porträt-Bilder so künstlich wirkten, es keinerlei Infos zur Biografie gab, die neue Soul-Queen nie live irgendwo auf der Bühne stand, aber 45 Songs in nur zwei Monaten hochlud. Letztlich schöpfte der internationale Musikstreaming-Dienst Deezer Verdacht. Ein Erkennungstool detektiert Tracks auf mögliche KI-Inhalte, vernimmt etwa bei mit KI-Programmen wie Suno oder Udio erstellten Songs ein für das menschliche Ohr kaum hörbares Grundrauschen.

Prompt wurde der Instagram-Account von Sienna Rose deaktiviert. Doch während Deezer KI-Songs als solche kennzeichnet, pro Tag 50.000 Tracks herausfischt und nicht mehr in persönlichen Empfehlungen vorschlägt, lässt eine KI-Kennzeichnung bei Spotify immer noch auf sich warten. „Da muss ein Schalter kommen, um KI-Musik zu sperren. Aber diese Institutionen werden erst reagieren, wenn sie per Gesetz dazu gezwungen werden“, sagt der Popakademie-Geschäftsführer Derek von Krogh.

„Nur noch Nerds wie ich werden das heraushören“

Er könne KI-Musik (noch) relativ leicht erkennen. Im Falle Sienna Rose an den quantisierten Drums oder den zu sauber gezogenen Vocals, die für Neo-Soul absolut untypisch sind. „Es fehlt den Songs an Dramaturgie, die KI stellt nur etwas aus Bestehendem zusammen. Es sind Hightech-Papageien, die Bekanntes nachplappern. Aber ich weiß auch, dass auf lange Sicht nur noch Nerds wie ich das heraushören“, sagt von Krogh.

Er mag es, ein wenig Detektiv zu spielen. „Auffällig und eigentlich schon peinlich ist, dass Sienna Rose zu Beginn weiß und rothaarig war“, erzählt von Krogh von seiner Recherche. Auch neue TikTok-Videos, die quasi als Gegenbeweis ihre Echtheit unterstreichen sollen, sind für ihn KI-verdächtig. „Eine Locke hängt da zufällig immer im selbem Winkel schräg über die Stirn. So etwas gibt es nur bei Consistency-Models, so etwas macht nur eine Video-KI“, betont er.

Sein Kollege Michael Herberger, Geschäftsführer im Fachbereich Musik- und Kreativwirtschaft der Mannheimer Popakademie, gesteht jedoch, dass er KI-generierte Musik kaum noch von menschgemachten Tracks unterscheiden kann. „Ich erkenne es nicht in jedem Fall. Und ich glaube, bei einem Blindtest würden viele Profis scheitern. Das kann einem als Musikproduzent schon Angst machen. Denn der KI-Konkurrent steht ja erst am Anfang seiner Potenzialentfaltung“, zeigt er auf.

Bei den Studierenden überwiege eher die Skepsis. Ein anfänglicher Hype und Spaß um KI-Musik-Tools wie Suno sei nach kurzer Zeit wieder verflogen. „Bei meinen Vorlesungen sagt jetzt niemand, auf diese Programme habe ich nur gewartet, da gibt es wenig Fans. Laut Prognosen soll der Umsatz mit KI-Musik bis 2028 weltweit in die Milliarden gehen. Und das ohne Kosten, ohne dass wirklich ein kreativer Prozess dahinter steht“, sagt Herberger.

KI-Schrott greift echten Künstlern Streaminggeld ab

Die finanziellen Folgen zeigen sich schon bei Spotify. Beim Streamingprimus erhalten Künstler im Schnitt 2 bis 4 Euro pro 1.000 Klicks. Wenn aber immer mehr KI-Produzenten durch einfache Prompts (wie „Spiele mir etwas mit 70er-Jahre Soul Vibes und traurigen Songzeilen“) an den Töpfen mitverdienen, mit ähnlich klingender Musik bewusst Kunden abgreifen, werde auch „etwas vom Kuchen abgezogen, der partizipierenden Künstlern nicht mehr zur Verfügung steht“, sagt Herberger.

Von Krogh dagegen ist hoffnungsvoll, dass der „AI-Slop“ (wörtlich der massenhaft produzierte KI-Schrott), der gerade etwa auch die Metal-Szene flutet, auf Dauer einbrechen wird. „Am Supreme-Court kam es zuletzt zum Urteil, dass KI-Werke ohne nennenswerten menschlichen Input nicht schützbar und somit auch nicht monetarisierbar sind. Das könnte eine Welle auslösen. Denn niemand, der ernsthaft Musik hört, will das. Das wollen nur die Firmen.“

Technisch stehe KI-Musik vielleicht noch am Anfang, sie könne immer besser und gruseliger werden. „Gesellschaftlich aber wollen Menschen Menschen hören, eine Beziehung zu Künstlern aufbauen, in Interviews sehen, wie sie witzige Sachen sagen, auf deren Konzert gehen. Dieses Live-Gefühl ist die Insel, auf die sich echte Musiker retten können“, verdeutlicht von Krogh.

Und doch: Laut einer Gema-Studie werde KI-generierte Musik bis 2028 rund 20 Prozent der Einnahmen an Musik-Streaming-Plattformen und sogar 60 Prozent der Einnahmen aus Musikbibliotheken ausmachen. Für Musikurheber werden Einbußen von 24 Prozent befürchtet, obwohl sie die KI-Modelle mit ihren Songs füttern, bisher aber keine Vergütung dafür erhalten.

Die Branche wünscht sich eine Kennzeichnungspflicht

„Das ist alles ein unreifes, weites Feld, viele moralische und juristische Fragen sind noch unbeantwortet. Mit welchen Daten wurden die Programme trainiert? Wer hält das Urheberrecht? Wie hoch ist die Wertschöpfungskette bei einem Prompt? Wie groß muss der menschliche Input sein, um ein Copyright zu erhalten? Das ist noch völlig intransparent und die Entwicklung so schnell, dass sie die rechtliche Handhabe abhängt“, verdeutlicht Herberger.

Er würde sich für die Zukunft ein klares Vergütungsmodell und die Kennzeichnungspflicht wünschen. „Damit die Hörer selbst einordnen können, was sie hören wollen und was nicht“, sagt Herberger. Das beweist auch der Fall Sienna Rose. Nach ihrer Entlarvung im Januar schossen die Spotify-Streams zunächst aufgrund einer Neugierde durch die Decke. Auf lange Sicht aber hat der KI-Popstar aber inzwischen bereits die Hälfte der Stammhörer (zu Jahresbeginn waren es noch über 2 Millionen) verloren.