Für die einen war sie nur die Frau an seiner Seite, die zwar eine großartige Pianistin war, aber einsehen musste, dass sie ihre eigenen künstlerischen Ambitionen zu Gunsten Robert Schumanns zurückzustellen hatte. Für die anderen ist Clara Schumann eine moderne, selbstbestimmte Frau gewesen. Heute vor 125 Jahren ist sie in Frankfurt gestorben. Ein Rückblick auf ein Leben zwischen Verzicht und Emanzipation.

Wenn Robert Schumann gegenüber Franz Schubert den Vorzug als romantischster aller deutschen romantischen Komponisten erhält, dann hat Clara daran natürlich ihren gehörigen Anteil. Denn die Liebesgeschichte zwischen dem jungen, ebenso genialischen wie durchaus auch leichtlebigen Robert Schumann und der nicht weniger herausragend begabten Pianistin Clara Wieck ist eigentlich zu schön für die schnöde Musikgeschichte. Sie ist Stoff für großes Kino (gibt es, Peer Schamoni hat seinen Film „Frühlingssinfonie“ genannt), gehört in ein Poesiealbum – zusammen mit den vielen, vielen wunderschönen Liebesbriefen, die die beiden sich geschrieben haben.

Die große Liebe endet in einer Katastrophe

Doch, wir wissen das ja leider allzu gut, auch mit der gegen den Willen von Claras Vater vollzogenen Heirat 1840 wendete sich nicht alles zum Guten. Ganz im Gegenteil. Am Ende steht die Katastrophe, die Tragödie. Roberts Selbstmordversuch 1854. An einem Rosenmontag versucht er, sich im Rhein in Düsseldorf zu ertränken. Dabei hatte er doch noch die großartige dritte Sinfonie, eben die „Rheinische“ komponiert, voller Optimismus, voller Tatendrang. Doch die Depressivität war angelegt in seiner Familie. Ein schwarzer Engel, allgegenwärtig.

Der Komponist wird in die Nervenheilanstalt Endenich bei Bonn gebracht. Clara wird ihn zwei (!) Jahre nicht sehen. Es kommt am 27. Juli 1856 nur noch zu einer letzten Begegnung, zwei Tage vor seinem Tod. Die Nachwelt ist deswegen hart mit ihr ins Gericht gegangen. Zumal sie während dieser zwei Jahre sehr engen Umgang mit dem jungen Johannes Brahms pflegte, der sterblich in sie verliebt war. Das wissen wir. Was er ihr bedeutete, können wir nur erahnen. Bestimmt aber war er der jungen Frau mit ihren acht Kindern eine wichtige Stütze. Ein Freund. Und vielleicht auch mehr.

Kampf um ihre Ehe vor Gericht

Vor Gericht hatte sie 1840 das Recht erstritten, Robert heiraten zu dürfen. Der hatte bei ihrem Vater Unterricht genommen. Sie lernte ihn noch als Kind kennen. Ein Jahr lebt Robert Schumann im Hause Wieck, erzählt dem Mädchen Geschichten. Mit 16 dann das Bekenntnis zueinander, der erste Kuss. Die Romanze beginnt, die der Vater um jeden Preis verhindern will. Denn die 1819 geborene Clara ist ja sein Geschöpf. Aus dem Wunderkind hat er mit unmenschlicher Disziplin eine gefeierte Pianistin geformt. Eine Investition in die Zukunft, die nicht an einen mittelmäßigen Komponisten verschwendet werden sollte. Doch Clara befreit sich zum ersten Mal aus den Fesseln, die ihr das Leben angelegt hat. Sie wagt mit Robert die Künstlerehe: „Du vervollständigst mich als Componisten, wie ich Dich. Jeder Deiner Gedanken kommt aus meiner Seele, wie ich ja meine ganze Musik Dir zu verdanken hatte.“

Hausfrau, Mutter, Pianistin, Komponistin, es ist ein immenses Pensum, das sie sich zumutet. Das Üben stört Robert beim Komponieren, doch sie setzt sich durch. Schließlich sind es ihre Gagen, welche die immer größer werdende Familie ernähren. Und Robert muss zähneknirschend zusehen, wie er auf Konzerttourneen nur der Mann der gefeierten Pianistin ist. Ein Anhängsel.

Bewusster Verzicht auf das Komponieren

Er unterstützt sie darin, selbst zu komponieren, ihre Werke sollen so veröffentlichen werden, dass man rätseln muss, wer was geschrieben hat. Doch sie spricht von „Frauenzimmerarbeit“. Sie stellt sich lieber in den Dienst seines Werkes. War dessen wichtigste Interpretin, macht es bekannt, berühmt. Und vergisst darüber die eigenen Kompositionen, von denen uns ja dennoch Lieder, Kammer- und Klaviermusik sowie ein Klavierkonzert überliefert sind.

Es ist ein bewusster Verzicht. Auch das eine Form der Emanzipation. Und nach seinem Tode lebt sie ihr Leben so, wie sie es leben will: Als Pianistin, als Klavierlehrerin. Sie schreibt keine einzige Note mehr. Sie ist frei, aber bleibt doch Clara Schumann. Eine zweite Ehe kommt nicht in Frage, trotz einzelner Liebesbeziehungen. Das Denkmal für Robert und Clara muss unbeschadet bleiben. Sie lebt in Berlin, in Baden-Baden, in Frankfurt, unterrichtet, gibt Konzerte, scheint zufrieden mit ihrem Leben, weil ihr die Quadratur des Kreises gelingt: Clara Schumann und doch sie selbst zu sein. Ein gelungenes Leben, für das sie jedoch auch kämpfen musste.