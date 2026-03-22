Elwetritsche stehen im Mittelpunkt der Komödie „Bestia palatinensis“ von Arne Dechow. Die Uraufführung hat Franziska Geyer am Pfalztheater Kaiserslautern inszeniert.

Um die fabelhaften Elwetritsche geht es in der Komödie „Bestia palatinensis“ von Arne Dechow. Die von Franziska Geyer inszenierte Uraufführung am Pfalztheater Kaiserslautern bringt Profi-Schauspieler mit Laien zusammen. Das Experiment ist gelungen.

Es soll dies nicht der Ort sein, über die wissenschaftliche Seriosität und methodische Integrität der modernen Elwetrische-Forschung zu richten, geschweige denn die (ohnehin oft genug hauchdünne) Trennlinie zwischen echten Koryphäen und scharlatanistischen Blendern offenzulegen. Für die Beurteilung eines jetzt vom Pfalztheater Kaiserslautern uraufgeführten Bühnenstücks reicht es aus, auf die unbestreitbar bestehende Grauzone zwischen verdienstvoller Lehre und schnödem, womöglich kommerziell bedingtem Missbrauch hinzuweisen.

Das pfälzische Wildtier

Zu würdigen ist vielmehr das verdienstvolle Bestreben, die Tritschologie zum Sujet eines ehrgeizigen Bühnenwerks zu machen. Dieser Lorbeer gebührt – ex aequo, wie der Fabel-Forscher sagt – dem pfälzischblütigen Drehbuchautor und Filmproduzenten Arne Dechow sowie der aus Berlin gebürtigen, seit 2023 in Kaiserslautern tätigen Theatermacherin Franziska Geyer. Die beiden Künstler haben sich zusammengetan, um im Projekt „Bestia palatinensis“ den aktuellen Stellenwert der Tritschologie zu beleuchten.

Szene mit (von links) Hans Schneider, Marliese Leonhardt und Volker Teuscher. Foto: Thomas Brenner/oho

Gern erinnert sich das Lauterer Theaterpublikum ans erste Gemeinschaftswerk des Gespanns Geyer & Dechow: Vor eineinhalb Jahren präsentierten sie die Szenenfolge „Am Fenster dazwischen“, in der die Bewohner einer Lauterer Seniorenresidenz vor Ort neben Ensemblemitgliedern agierten. Es war ein berührendes und anregendes Experiment, das allen Beteiligten heftigen Beifall eintrug.

Weinsträßler und Spreegewächs

Jetzt also haben der Weinsträßler und das Spreegewächs ein als Komödie ausgewiesenes Opus geschaffen, das eine urpfälzische und doch global-universelle Thematik aufgreift, würdigt, reflektiert und einordnet: die Elwetrische, die ihr gewidmete Tritschologie und zugleich deren beklagenswerte Auswüchse.

Genau wie 2024 spannt Regisseurin Geyer drei Berufsschauspieler mit acht nicht ausgebildeten Bühnenpartner(inne)n zusammen, die sie unter anderem im „Spielclub Ü30“ des Pfalztheaters rekrutierte. Natürlich lassen sich Unterschiede in Intonation, Gestik und Körperbeherrschung nicht verhehlen, doch das tut der (Spiel- und Seh-) Freude keinen Abbruch.

Profis und Laien auf der Bühne

Ort der Handlung ist eine dörfliche Turnhalle einschließlich Theke, Basketball-Korb, Bahnhofsuhr, antiquarischem „Overhead“-Projektor und schrill übersteuernder Lautsprecheranlage. In dieser allseits vertrauten Szenerie (Bühnenbild: Lina Maria Stein) findet eine Zusammenkunft der Tritschologischen Forschungs- und Jagdgemeinschaft statt, die alsbald aus dem Ruder läuft.

Szene mit (von links) Marliese Leonhardt, Hans Schneider, Volker Teuscher, Quatis Tarkington und Bijan Alemi. Foto: Thomas Brenner/oho

Denn nicht nur Elwetritsche-Schützer und Neubürger auf der Suche nach Anschluss finden sich ein, sondern außerdem eine in Worthülsen salbadernde Landespolitikerin (Monika Cappel-Ludwig) sowie Polit-Aktivisten aus dem äußersten linken (Pauline Vogelsanger) und extrem rechten (Marcus Hering) Lager.

Bestürzend realistische Rhetorik

Die Rhetorik, die Autor Dechow diesen drei Kommunikations-Karikaturen in den fusselig geredeten Mund legt, ist so authentisch der Wirklichkeit abgelauscht, dass die beabsichtigt komödienhafte Satire jederzeit in Bestürzung umschlagen könnte. Die Abgeordnete schwadroniert salbungsvoll pathetisch daher; die Linksaußen-Aktivistin ergeht sich in fremdwortreichem Soziologen-Geschwafel; der Nazi stößt volks- und heimattümelnde Parolen aus.

Dass diese gallig satirische Komponente ausgerechnet in eine abschließende Umarmung des Nazis mit dem dunkelhäutigen Turnhallenwirt (Quatis Tarkington) umschlägt, kommt ein bisschen zu jäh, um glaubhaft zu sein. Im Übrigen gibt die Regie den Nebendarstellern Bijan Alemi, Mahsa Salemi, Alexander Decker-Jack und dem kleinen Josef Kries ausreichend Gelegenheit zur Entfaltung.

Behutsamer Hans Schneider

Nicht nur durch die Größe ihrer Rollen ziehen Marliese Leonhardt und Volker Treuscher alle Aufmerksamkeit auf sich. Neben ihrer Eigenschaft als Gründungsmitglieder der Elwetritsche-Gemeinschaft haben sie auch noch ein paar private Gefühligkeiten auszutragen. Sie führen aufs Schönste vor, dass Laienspiel nicht zwingend gleichbedeutend ist mit Schreierei, Armeringen und augenrollenden Grimassen.

Das gilt nicht minder für den ungemein behutsam, fast warmherzig agierenden Hans Schneider vom Kulturverein Hochspeyer, der in der Rolle des doktorbehüteten Elwetritsche-Entdeckers miterleben muss, wie die Tritschologen-Gemeinschaft durch ungute äußere Einflüsse zu zerbrechen droht.

Kein Spoiler: Das Ende wird gut.

Man muss weder Hellseher noch Komödienschreiber noch „spoilernder“ Spaßverderber sein, um ein gutes Ende in Aussicht zu stellen. Zum versöhnlichen Schluss, so schreibt das Programmheft, „hört man plötzlich Flügelschlagen an den Fenstern“ und „die Tritschen sind da“.

Das ist eine erfreuliche Erkenntnis. Hut ab vor den Beteiligten. An alle anderen die Empfehlung: hingehen und anschauen.

Info

Nächste Aufführungen am 24, 25. und 31. März, jeweils 20 Uhr, auf der Werkstattbühne des Pfalztheater Kaiserslautern.

Karten unter Telefon 0631 3675-209 oder der E-Mail an

vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de.