Am 16. Juni ging Dagmar Berghoff als erste „Tagesschau“-Sprecherin auf Sendung. Sie war nicht die erste Nachrichtensprecherin im Fernsehen. Aber die einflussreichste.

Ihren ersten Auftritt als „Tagesschau“-Sprecherin im deutschen Fernsehen hatte Dagmar Berghoff am 16. Juni 1976. Damit war sie zwar nicht die erste Nachrichtensprecherin der Bundesrepublik – denn schon 1971 hatte Wibke Bruhns als „heute“-Sprecherin im ZDF vorgelegt. Doch die damenhafte Dagmar wurde zum Inbegriff der Newslady und schrieb in einer Zeit, in der Frauen auf wichtigen Posten noch kritisch beäugt wurden, Mediengeschichte.

Von Anfang an unter Druck

Heute sind Frauen bei den Nachrichten völlig selbstverständlich und setzen – wie etwa Marietta Slomka („heute-journal“) – journalistische Maßstäbe; damals waren sie es nicht. „Ich habe mich am Anfang sehr unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ich müsste auf Anhieb so gut sein wie die Kollegen“, erinnert sich die heute 83-jährige Dagmar Berghoff. Jeder Versprecher sei für sie deshalb eine Katastrophe gewesen. Ihr legendärer Lapsus, als sie aus dem WCT-Tennisturnier ein WC-Turnier machte und einen Lachkrampf bekam, passierte zum Glück erst später, als sie schon abgeklärter war.

Die Frauenbewegung hatte in Deutschland in den 70er Jahren starken Aufwind. 1971 bekannten zahlreiche Frauen in der Illustrierten „Stern“ aus Protest gegen das Abtreibungsverbot: „Ich habe abgetrieben!“ Ab 1977 durfte ein Mann seiner Ehefrau nicht mehr verbieten, arbeiten zu gehen. Als Feministin begreift sich Dagmar Berghoff zwar nicht, doch sie war eine Wegbereiterin für aktuelle Sprecherinnen wie Susanne Daubner oder Romy Hiller.

Pionierin beim Flaggschiff

Dagmar Berghoff war 33 Jahre alt, als sie zum ersten weiblichen Gesicht der „Tagesschau“ wurde und damit in eine Männerdomäne einbrach. Als Pionierin beim unangefochtenen Nachrichten-Flaggschiff im deutschen Fernsehen musste sich Berghoff einiges gefallen lassen: „Der damalige Chefsprecher Karl-Heinz Köpcke vertrat eigentlich die Ansicht, dass Frauen das nicht können, weil sie in Tränen ausbrechen, wenn ein Unglück passiert“, erzählte sie vor einigen Jahren in einem Interview. Die „Bild“-Zeitung nannte sie bei ihrem Antritt denn auch gönnerhaft „das Mädchen, das auch trübe Nachrichten etwas angenehmer macht“. Später wurde sie zur Institution. Von 1995 bis zu ihrem Abschied 1999 war die elegante Blondine sogar Chefsprecherin.

Die schlimme Nachricht Ramstein

Im Nachhinein räumt die langjährige „Miss Tagesschau“ ein, dass sie etwas anders moderiert habe, als viele ihrer männlichen Kollegen es für richtig hielten. Die Herren pochten auf staubtrockene Nüchternheit – sie nicht: „Bei traurigen Meldungen fand ich es legitim, beispielsweise durch ein kurzes Verzögern minimales Gefühl mitschwingen zu lassen.“

Zu ihren schlimmsten Meldungen zählten unter anderem die Ermordung von Hanns Martin Schleyer 1977 und das Unglück bei einer Flugzeugschau in Ramstein 1988.

Die gebürtige Berlinerin lebt seit langem in Hamburg. Ursprünglich wollte sie Schauspielerin werden und spielte in Dieter Wedels Mehrteiler „Einmal im Leben“ (1972) mit. Zur „Tagesschau“ kam sie über Stationen als Ansagerin und Radiosprecherin; später moderierte sie auch Sendungen wie die „NDR Talk Show“. Heute macht die 83-Jährige nur noch selten Schlagzeilen – dann meist mit bunten Meldungen aus ihrem Privatleben. So verriet sie vor einigen Jahren, dass an ihrer linken Hand zwei Finger fehlen, was sie im Fernsehen stets hinter ihren Notizzetteln versteckt habe – kein Zuschauer bemerkte es damals. Und die verwitwete TV-Ikone plauderte aus, dass sie nicht mit jeder Neuerung bei der „Tagesschau“ der jüngeren Zeit einverstanden ist: Wenn von „klauen“ statt von „stehlen“ die Rede ist, empfindet sie das zum Beispiel als zu salopp. Dass zudem die Begrüßungsformel „Guten Abend, meine Damen und Herren“ inzwischen abgeschafft wurde, geht der legendären Dame gegen den Strich – es klingt in ihren Ohren schlicht zu unpersönlich.