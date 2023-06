Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Urfassung von Beethovens „Fidelio“ (1805) wird heute zur Unterscheidung von der zur Hälfte abweichenden Letztfassung (1814) nach dem Titel des ursprünglich französischen Librettos und der 1798 in Paris uraufgeführte Oper von Pierre Gaveaux „Leonore“ genannt. Jetzt gibt es beide Werke in Produktionen der New Yorker „Opera Lafayette“ von 2017 und 2020 erstmals auf DVD, im gleichen Setting und großteils mit denselben Sängern – ein spannender Vergleich!

„Léonore“ und „Leonore“ – so die kleine Abweichung im Titel! Aber der Unterschied zwischen der französischen und der