Ein Museum in Wissembourg präsentiert die Kunst der Bilderbögen. Zu erleben ist ein beeidruckendes historisches Erbe des Elsass, das aus einem privaten Nachlass stammt.

Epinal in den Vogesen ist als Zentrum der Bilderbogenherstellung in ganz Frankreich bekannt. Heiligenbilder, Erklärstücke oder Märchen fanden Abnehmer rund um den Globus. Einen großen Anteil an der auf Steindruckverfahren (Lithographie) basierenden Bilderbogenproduktion im Frankreich des 19. Jahrhunderts hatte jedoch auch Wissembourg.

Die Druckerei Wentzel

Allerdings liegt das Städtchen in der heutigen Wahrnehmung in jenem Sujet deutlich im Schatten von Epinal. Dabei lieferte die Druckerei Wentzel aus dem Nordelsass rund 100 Jahre lang seit ihrer Gründung 1835 (sowie die Nachfolger Burckardt, Ackermann, Charles Muller) Bilderbogen in die ganze Welt. Nicht nur innerhalb Europas, sondern auch in den Orient. Selbst auf Hebräisch und Arabisch wurden die Bilder mit ihren kurzen Texten übersetzt.

Hier ist ein Gesellschaftsspiel um einen alten Bahnhof in Wissembourg zu sehen. Foto: Volker Knopf

Die farbenfrohen Lithografien waren das Massenmedium des 19. Jahrhunderts, in denen Themen aller Art für ein breites Publikum angeboten wurden. Aktualitätsbogen informierten über die neuesten Nachrichten, Genredarstellungen schmückten die Wohnzimmer, Schlachtenbogen berichteten vom Krieg und Kinder erfreuten sich an Ausschneidebögen. Zum Portfolio der Graphiken im Nordelsass zählten speziell Heiligenbilder und Fürstenporträts.

Das bunte Spektrum der Produktion kannte jedoch kaum Grenzen. Etwa um 1860 zur Blütezeit beschäftigte Gründer Jean Frédéric Wentzel mehr als 200 Drucker und Koloristen. 1867 expandierte er und gründete ein Büro in Paris. Auch Puppen und Gesellschaftsspiele gehörten zum Sortiment. Zuvor, im Jahr 1835, hatte er ein Patent für den Druck von Lithographien erhalten, 1851 zudem die Erlaubnis, kurze Texte zu drucken. Obwohl er protestantisch war, druckte der geschäftstüchtige Händler auch religiöse Bilder für Katholiken.

Konkurrenz durch die Fotographie

Mit dem Aufkommen der Fotographie gelangten die Bögen jedoch nach und nach ins Hintertreffen. Nach dem Tod des Gründers übernahm Frédéric Charles Wentzel und danach Camille Burckardt die Druckerei. Und wenn man sich manche Bögen heute genauer anschaut, sind sie im Grunde fast die Basis für das heutige Genre der Comics.

Warum die Lithographien Wentzels aus französischer Sicht aus dem Blickfeld rückten, liegt auf der Hand. 1871 kam das Elsass unter deutsche Herrschaft. Der französische Markt ging so zunehmend verloren. Zudem liegt Wissembourg an der Peripherie im Nordosten. Aber: „Die Qualität des Steindrucks aus Wissembourg war einfach außergewöhnlich“, weiß Serge Burger. Denn Wentzel nutzte einst Solnhofener Schiefer. Dabei handelt es sich um einen dichten, feinkörnigen Kalkstein, der Flüssigkeiten regelrecht aufsaugt und auch Lithographenschiefer genannt wird.

Burger kennt sich mit der Historie der elsässischen Drucker-Dynastie bestens aus. Er führt im Musée Westercamp in Wissembourg durch die Sammlung. Die Stadt hat 2022 einen riesigen Bestand der Lithographien von Wentzel und seinen Nachfolgern erworben, die nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Ein riesiger Nachlass

Der Nachlass der Erben von Charles Muller hatte es in sich. Auf einem alten Dachboden in der Rue Bannacker befanden sich stapelweise gebündelte Papierberge, darunter rund 460.000 Lithographien. In dem Gebäude befanden sich ferner Druckmaterial, Pressen, Plakate, Postkarten, Kinderbücher, typographisches Werkzeug inklusive 400 lithographischer Steine, die jeweils gut 20 Kilo wiegen. „Die Verwirrung war riesig. Wie soll man dieses enorme industrielle Erbe sichten und verwertbar machen?“, berichtet Serge Burger.

Eine Mammutaufgabe

Gemeinsam mit den Erben des früheren Druckerei-Besitzers entschied man, rund 50.000 Lithographien der Stadt zu übergeben. 30 Ehrenamtliche widmeten sich von da an der Aufgabe, auszuwählen, zu sortieren und zu katalogisieren. Geleitet wurde die Mammutaufgabe im Frühjahr 2023 von Konservator Cédric Hamon-Roucherat. „50.000 – eine gigantische Zahl. Aber wir haben die Aufgabe in gut drei Monaten bewältigt. Freiwillige und Mitarbeiter des technischen Zentrums der Stadt halfen mit. Wie wir das geschafft haben, ist eine ganz andere Geschichte. Viel Enthusiasmus war definitiv dabei“, so der Konservator über die unzähligen Überstunden des Mega-Projekts.

Zu sehen ist nun eine beeindruckende Kollektion mit dem Titel „Tausendundein Bild“, die nach modernster Museumsdidaktik vermittelt wird. Das reichhaltige Bildererbe im Museum Westercamp in Wissembourg wird so überaus beeindruckend in Szene gesetzt.

Das Museum

Musée Westercamp, 10 rue du Chapitre, Wissembourg. Öffnungszeiten: Noch bis Juni: Sa. und So. 14 – 18 Uhr, Juli bis September: Mi – So. 14 – 18 Uhr, Oktober bis November: Sa. und So. 14 – 18 Uhr. Eintrittspreis: 4 Euro, ermäßigt: 2 Euro. Geführte Touren möglich. musee@wissembourg.fr

