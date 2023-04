Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schauspieler, die in Kindheitstagen bereits große Erfolge feiern, haben es später meist nicht leicht. Viele stürzen ab. Auch Tom Felton erging es so. Der heute 35-Jährige verkörperte über zehn Jahre Harry Potters Widersacher Draco Malfoy in den Verfilmungen Bestseller-Reihe. In seiner Autobiografie berichtet er nun von den guten und weniger guten Seiten, die der frühe Ruhm mit sich brachte.

Ein ganz normaler Junge, ein ganz normaler Teenager sein: Tom Feltons Wunsch nach Normalität klingt auf über 300 Seiten immer wieder durch. Doch wie normal kann man leben,