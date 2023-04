Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der „Rückblende“-Wettbewerb, bei dem seit 1995 die besten deutschen Pressefotos und Karikaturen ausgezeichnet werden, ist immer auch so etwas wie ein Bilderbuch dessen, was die Republik übers Jahr bewegte. Meist überrascht dabei die Vielfalt der Sachverhalte, von denen man viele oft schon wieder vergessen hatte. Blickt man jedoch auf die neueste Ausgabe, die derzeit in Neustadt Station macht, gab es 2020 in Deutschland – wenig überraschend – fast nur ein Thema: Corona.

Verwaiste Straßen, leere Konzerthäuser, Zoos oder Stadien, isolierte Pflegeheim-Bewohner, ausgelaugtes Klinik-Personal, vereinsamte Karnevalspräsidenten, aber auch