Gerhart Hauptmann gilt als wichtigster Vertreter des deutschen Naturalismus. Doch der Schriftsteller, der 1912 den Nobelpreis für Literatur erhielt, ist weit mehr als das. Vor allem ist er – trotz Thomas Mann – die Lichtgestalt der deutschen Literatur im frühen 20. Jahrhundert, auf die dann jedoch anders als bei dem Lübecker Nobelpreis-Kollegen so mancher Schatten in der NS-Zeit fällt. Vor 75 Jahren, am 6. Juni 1946, starb Hauptmann

Gerhart Hauptmann war Schlesier, und er blieb es sein Leben lang, trotz vieler Reisen nach Italien oder Spanien oder auch in die USA. Trotz seiner Liebe zur Insel Hiddensee, wo er begraben