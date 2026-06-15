Kristof Magnusson wurde durch das Theaterstück „Männerhort“ bekannt. „Reise ans Ende der Geschichte“ ist ein etwas anderer Spionageroman.

Ein junger, erfolgreicher, selbstbewusster, etwas naiver Schriftsteller auf den Spuren von James Bond? Ist das möglich? Kann das in einem Roman funktionieren? Es kann, wie Kristof Magnusson in seinem neuen Buch unterstreicht.

Wir befinden uns zu Beginn der 1990er-Jahre. Nichts ist mehr so, wie es war, nach dem Fall der Mauer. Der frühere Gegner, ja Widersacher, gibt jetzt Gartenfeste in Rom, die russische Botschaft feiert mit Krimsekt und Piroggen. Es ist eine Zeit des Aufbruchs. Die Menschen sind froh gestimmt. Bis auf Dieter Germeshausen. Der Deutsche hat ein Problem. Denn Germeshausen war ein Doppelagent, und er hat nun Angst, enttarnt zu werden. Der Spion, der sich sorgte.

Der Bundesbeamte im 27. Dienstjahr, lange schon auf dem Abstellgleis, braucht Geld, viel Geld, um unterzutauchen, und er hat schon eine Idee. Der junge Autor, Jakob Dreiser, soll ihm bei seinem Unterfangen helfen. Denn ihm haftet nichts Verdächtiges an. Und siehe da, Dreiser willigt ganz schnell und unkompliziert ein. Vielleicht ist da doch noch mehr im Leben als das Schreiben von Gedichten und das Herumreisen als Wunderknabe.

Das Leben – ein Spiel?

Zunächst einmal lebt der Roman von diesem komischen Paar, genauer, von ihrer Gegensätzlichkeit. Hier der aufgeschlossene, optimistische Dreiser, ein „halb erwachsener Dichter“, da der mürrische, hadernde Diplomat Germeshausen. Die Reise führt die beiden zunächst nach Almaty in Kasachstan, wo sie einen abenteuerlichen Kauf abwickeln. Die starken Figuren im Hintergrund sind aber Frauen: Dominique Fishbowl, die neue Herzensdame von Germershausen und Francesca Aquatone, die (auch) nicht die ist, die sie zu sein scheint.

Während „Der Reise ans Ende der Geschichte“ wird das Thema Identität mehrmals verhandelt. Das Leben – ein Spiel? Der junge Dichter als 007 jener Tage verliert bei aller Gefahr nicht den Überblick und bringt die Pläne von Germershausen einmal ganz arg durcheinander. Dreiser ist dreist und er hat in jeder Notlage eine Idee. Was ist Mut? Die absolute Abwesenheit von Angst, sinniert Francesca Aquatone.

Magnusson arbeitet mit den Versatzstücken des Genres. Ein Vergiftungsversuch (nebst Gegenmittel) ist ebenso dabei wie die unerbittliche russische Mafia in Gestalt des russischen Zolls, der sich gerne auch mit Traveller Schecks bezahlen lässt. Und da ist da noch ein atomarer Sprengkopf und die gescheiterte Übergabe in St. Petersburg.

Und das alles in Bonn

Klingt das ein bisschen verrückt? Ist es auch. Dass es der Autor dann auch noch schafft, die Handlung an den Rhein in die Nähe von Bonn zu verlegen, und der Geschichte bei einer Tante namens Hildegard noch einmal einen völlig neuen Aspekt beschert, ist ein weiterer kleiner Coup. Der junge Dichter muss flüchten. Was für ein schöner Satz von Dreiser: „Die Reise nach Kasachstan, die ihn so stratosphärisch aus allem herausgeschossen hatte ...“

Darf es ein bisschen heiter sein? Aber natürlich, wenn sich die Geschichte so kurzweilig entspinnt wie in Kristof Magnussons kurzweiligem Spionageroman.

Lesezeichen

Kristof Magnusson: Die Reise ans Ende der Geschichte; Roman; Klett Cotta; 288 Seiten; 19,99 Euro