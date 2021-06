Das letzte Album mit neuen Songs liegt schon länger zurück. Jetzt aber meldet sich Diana Ross zurück, um Danke zu sagen.

New York (dpa) - US-Souldiva Diana Ross (77) bringt erstmals seit fast 15 Jahren ein neues Album heraus. „Thank You“ werde im September erscheinen, teilte sie via Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Ich bin so aufgeregt.“ Eine gleichnamige Single erschien bereits am Donnerstag.

Ross hatte vor allem in den 1970er und 80er Jahren mit der Frauenband The Supremes und solo Welterfolge gefeiert. Ein Album mit zumindest teilweise neuem Material veröffentlichte sie zuletzt 2007.

