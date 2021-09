Berlin (dpa) - Für ihre Hauptrollen in zwei Spielfilmen sind am Freitag Maria Hofstätter und Eugene Boateng mit dem Deutschen Schauspielpreis 2021 ausgezeichnet worden.

Zuvor hatte der Bundesverband Schauspiel in Berlin bereits die 77 Jahre alte Schauspielerin Cornelia Froboess („Wenn die Conny mit dem Peter“) mit einem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk gewürdigt.

Hofstätter (57) wurde für ihre Rolle im österreichischen Film „Fuchs im Bau“ ausgezeichnet. Darin spielt sie eine Lehrerin in einer Jugendhaftanstalt in Wien, deren unkonventionelle Methoden die Gefängnisleitung nerven. Boateng (36) überzeugt in der deutsch-ghanaischen Produktion „Borga“. In dem Film spielt er einen jungen Ghanaer, der auf einer Elektroschrott-Müllhalde in Ghanas Hauptstadt Accra aufwächst und für ein besseres Leben in Deutschland zum Drogenkurier wird.

Für eine Nebenrolle erhielt zudem Laura Tonke einen Preis. Sie spielt in der TV-Produktion „Polizeiruf 110: Der Verurteilte“ die Frau eines Verdächtigen. Tristan Seith überzeugte in einer Nebenrolle als Wirtschaftsminister Peter Altmaier in „Die Getriebenen“, einem Film über die Flüchtlingspolitik im Jahr 2015. In komödiantischen Rollen überzeugten Katrin Wichmann („Sörensen hat Angst“) und Serkan Kaya („KBV – Keine besonderen Vorkommnisse“).

Die Auszeichnungen werden vom Bundesverband Schauspiel seit 2012 jährlich in Berlin vergeben.