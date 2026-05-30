Preisverleihung sind meistens öde, die Verleihung des Deutsches Filmpreis war voller Überraschungen. Für den in der Pfalz aufgewachsenen Leonard Kunz hat es nicht gereicht,

Der Siegeszug von Mascha Schilinskis Film „In die Sonne schauen“, der im Vorjahr beim Festival von Cannes mit dem Jurypreis begann, hielt so lange an, dass er am Freitagabend zehn Deutsche Filmpreise bekam. Der überlange Arthouse-Film über ein Haus und seine Bewohner über ein Jahrhundert hinweg, fand 350.000 Zuschauer in Deutschland. Er ist von seiner ungewöhnlichen Machart und handwerklichen Präzision her ein Jahrhundertwerk, so dass der Lola-Segen durchaus erwartbar war. Die „Sonne“ wurde ausgezeichnet als bester Spielfilm, für Regie, Drehbuch, weibliche Nebenrolle (Lena Urzendowsky), Kamera (Schilinskis Ehemann Fabian Gamper), Schnitt, Szenenbild, Kostüm, Maske und Ton. Ungewöhnlich ist auch, dass sich der Hype um den Film ein ganzes Jahr lang hielt.

Senta Berger (85) wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet in dem Film ihres Sohnes Simon Verhoeven, der die Lola in Bronze bekam: »Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke«. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Berlinale-Gewinner „Gelbe Briefe“ von Ilker Catak bekam die Lola in Silber als zweitbester Spielfilm, die Schauspielschule-Komödie „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ von Simon Verhoeven die über eine Millionen Besucher hat und immer noch im Kino läuft, bekam die Lola in Bronze. Verhoevens Mutter, Senta Berger (85), wurde zum ersten Mal in ihren langen Karriere für die Lola nominiert und bekam sie auch als beste Hauptdarsteller, ihr Filmpartner Michael Wittenkorn (72), der ihren Ehemann spielt, wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Damit ging der in Freinsheim aufgewachsene Leonard Kunz, der ebenfalls in dieser Kategorie nominiert war für seine Rolle als Panzerfahrer in „Der Tiger“ leer aus.

Bekam die Lola als bester Hauptdarsteller: August Diehl. Foto: Christoph Soeder/dpa

Bester Hauptdarsteller wurde August Diehl, der in dem überlangen Schwarzweißfilm „Das Verschwinden des Josef Mengele“ von Kirill Serebrennokov den Nazi-Kriegsverbrecher über mehrere Jahrzehnte hinweg nach seiner Flucht aus Deutschland verkörpert.

Über die Preise, die die 2400 Mitglieder der Deutschen Filmakademie vergeben haben, kann man nicht meckern, auch nicht über den Kinderfilmpreis, der erstmals an einen Dokumentarfilm ging: „Zirkuskind“ von Julia Lemke und Anna Koch, und über den Dokumentarfilmpreis für „Siri Hustvedt – Dance around the Self“ von Sabine Lidl über die berühmte Schriftstellerin, der auch immer noch im Kino läuft.

Bemerkenswert war jedoch die Gala an sich, die wohl erstmals überhaupt Oscar-Format hatte, wenn nicht noch mehr (man kann sie in der ARD-Mediathek sehen). Sie wurde zur Musikshow.

Der neue deutsche Star: Schauspieler Christian Friedel brillierte nicht nur als Moderator, sondern mit zahlreichen musikalischen Auftritten. Foto: Christoph Soeder/dpa

Das lag an dem Moderator, dem Schauspieler Christian Friedel (47), der ein halbes Dutzend Mal als Sänger auftrat, mit seiner Band Woods of Birnam, aber auch zusammen mit Meret Becker, einer weiteren singenden Schauspielerin, und Sängerin Lary – mit Songtexten, in den es oft um die nominierten Filme ging in schwungvollen Covers und eigenen Melodien. Die Schauspielerin Gisa Flake und Sophie Auster, die Tochter von Siri Hustvedt und Paul Auster, eigens aus New York angereist, sangen für die Gäste. Der Pianist und Komponist Louis Philippson (22) spielte die nominierten Filmmusiken an und verpasste dabei dem Publikum eine kurzweilige musikwissenschaftliche Leerstunde.

Wim Wenders (80), der den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhielt, wurde mit der Musik aus seinen Filmen (und einer Tanzdarbietung) geehrt, bei der Friedel natürlich dabei war. Wenders, der stehende Ovationen bekam, wurde in seiner Dankesrede überraschend persönlich und stieß eine Debatte an.

Ehrenpreisträger Wim Wenders (80) sprach bei der Gala ein heikles Thema an. Foto: Christoph Soeder/dpa

Die Schauspielerin Nastassja Kinski (65), die als 13-Jährige in Wenders’ Film „Falsche Bewegung“ mit nackten Oberkörper zu sehen ist, möchte heute diese Szenen aus dem Film entfernt haben - so wie sie das bei dem Tatort „Reifeprüfung“ erreicht hat, wo sie auch halbnackt zu sehen war. Wenders weigert sich bisher und verkehrt mit Kinski nur über Anwalt. Bei der Gala bekannte er: „Das würde ich heute nie mehr so machen“. Er sei damals ein anderer gewesen, ohne Sensibilität für Frauen und ihre Seele. „Ich weiß heute mehr, viel mehr. Es gibt andere Sensibilitäten, wir leben in einer völlig anderen Welt als vor 50 Jahren.“ Steven Spielberg hätte auf Drängen von Aktivisten eine Szene in „E.T.“ digital verändert, so dass die neben Kindern zu sehenden Soldaten nun keine Waffen mehr tragen, sondern Funkgeräte – und habe die Änderung später bereut.

Für Wenders ist der Wunsch von Kinski nicht nur ein persönlicher, sondern ein grundsätzlicher, gesellschaftspolitischer: „Wie geht man mit dem Filmerbe um?“, fragte er ins Publikum. Filme seien Zeitdokumente, Dürfe und solle man eine Szene schneiden, wenn sie einer Schauspielerin, die er sehr verehrt habe und verehre, weh tue? Soll oder darf man Kunstwerke aus einer fernen Zeit an neue moralische Werte anpassen und damit das Original verfälschen? Bei Neuauflagen von Kinderbüchern geschieht Ähnliches ja schon, wenn rassistische Worte und Worte wie fett in Neuauflagen nicht mehr auftauchen. Wenders sieht in der Veränderung von Kunstwerken (man könnte die Schauspielerin schwärzen, die ganze Szene, man kann sie komplett herausnehmen) einen Eingriff in die Filmgeschichte. Er rief dazu auf, das Problem in der Filmakademie und überhaupt – öffentlich zu diskutieren, Was heftig beklatscht wurde.

Dass die Panne 40 Minuten dauerte, war schon überraschend. Die LED-Leinwand war defekt und sorgte für die lange Pause. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Stehende Ovationen bekam neben Wim Wenders und Senta Berger auch eine Laudatorin: Berlinale-Chefin Tricia Tuttle, die den Regiepreis verkünden durfte. Die deutsche Filmbranche stellte sich noch einmal öffentlich hinter die von Kulturstaatsminister Wolfgang Weimer heftig angegriffene Festivalleiterin. Weimer, der nicht in der ersten Reihe im Saal platziert wurde, durfte aber aus Tradition den Hauptpreis, den Preis für den besten Spielfilm, überreichen, mit dem sein Haus allerdings nichts mehr zu tun hat - denn er ist seit dem Vorjahr undotiert.

Zur Gala gehörte eine peinliche technische Panne: Auf die Verkündigung des Preisträger für die Nebenrolle mussten alle eine Dreiviertelstunde warten, denn die große LED-Leinwand im Berliner Palais am Funkturm, dem Ort des Geschehens, fiel aus. Mit einer echten wär eine solche Panne wohl nicht passiert, immerhin wurden die 1900 Gäste im Saal nicht sitzengelassen, sondern sich bewegen und im Foyer warten, bis der Schaden behoben war. Das und die Überlänge manche Rede sowie ein wohl ohnehin zu knapp geplanter Zeitrahmen machte aus der den angekündigten 165 Minuten schließlich 270 Minuten - kürzer ist die Oscar-Verleihung auch nicht