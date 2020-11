Der Deutsche Filmpreis soll 2021 nicht wie üblich im Frühjahr, sondern am 1. Oktober verliehen werden. Die künstlerische Leitung übernehme Nico Hofmann, teilte die Deutsche Filmakademie mit. Mit der Verlegung solle mehr Flexibilität für Verleiher und Produzenten geschaffen werden. „Und natürlich hoffen wir auf Fortschritte in der Wissenschaft“, sagte Filmakademie-Präsident Ulrich Matthes laut Mitteilung. Die Pandemie habe die Branche stark erschüttert, erläuterte Matthes weiter. „Mehr denn je ist es jetzt wichtig, dass wir alle zusammenhalten!“

Filmproduzent Nico Hofmann kündigte an, bei der Gestaltung der Verleihung auf die Themen Stolz und Solidarität zu setzen. „Stolz auf das gemeinsame Schaffen im deutschen Film, auf die Tradition und all die Wege, die vom Beginn der Filmkunst (auch und gerade in Deutschland) bis zu den beeindruckenden Arbeiten der jüngsten Generation reichen. Solidarität, weil wir in den letzten Monaten merken, wie stark wir alle – egal ob im Fernsehen oder im Kino, egal ob Mainstream oder Arthouse – gemeinsam in diesem Metier arbeiten und aufeinander angewiesen sind.“ rhp