Vor rund 1.900 geladenen Gästen wird in Berlin der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Veranstaltung wird auch live online gezeigt. Dann kommt es zu einer Technikpanne.

Berlin (dpa) - Die Verleihung des Deutschen Filmpreises ist wegen technischer Probleme zeitweise unterbrochen worden. Eine der Leinwände im Saal sei ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Filmakademie. Diese müsse nun repariert werden. Das Publikum durfte den Saal verlassen.

Die Verleihung wurde auch online übertragen, der Livestream setzte vorübergehend aus, als die Nominierten für die beste männliche Nebenrolle angekündigt wurden. Auf einer Einblendung war zu lesen: «Es geht gleich weiter!» Im Fernsehen sollte die Gala von der Berliner Messe erst später zeitversetzt gezeigt werden, ab 22.20 Uhr im Ersten.

Senta Berger ist als beste Hauptdarstellerin nominiert. Foto: Christoph Soeder/dpa

Viele Gäste verließen den Saal und warteten draußen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Zur Verleihung waren rund 1.900 Gäste geladen, es kamen etwa Filmstars wie Senta Berger und Iris Berben. Regisseur Wim Wenders soll an dem Abend den Ehrenpreis erhalten. Mit den meisten Nominierungen ist das Drama «In die Sonne schauen» von Mascha Schilinski ins Rennen gegangen.

Ähnlich wie bei den Oscars in den USA stimmen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie über viele Preisträgerinnen und Preisträger ab. Im vergangenen Jahr war der Thriller «September 5» über das Olympia-Attentat 1972 in München als bester Spielfilm ausgezeichnet worden.