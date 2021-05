Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, entdeckt einen kleinen Unterschied des deutsch-französischen Erinnerns – und etwas Gemeinsames.

Es gibt Wochen, in denen Jubiläumstage historischer Ereignisse uns wie Lawinen zu ersticken drohen. Le bicentenaire de Napoléon le 5 mai, la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai à Paris, le 9 à Moscou. Der Europatag le 9 mai: „Bâtir un avenir plus ambitieux pour l'Europe et Strasbourg“, verkündete Macron. Le 10 mai le Président fêta la célébration de l’abolition de l'esclavage. Le 10 mai également la victoire de la gauche avec François Mitterrand en 1981 fut célébrée par les médias du matin au soir. Kaum auszuhalten. Vertige de la mémoire.

Last but not least, der 150. Jahrestag de la cession de l’Alsace et de la Moselle à l'Empire allemand lors du traité de Francfort le 10 mai 1871 nach einem verlorenen Krieg, déclenché par Napoléon III contre la Prusse. Die französischen Historiker sprechen ausnahmslos von Annexion. „Gewaltsame und widerrechtliche Aneignung fremden Gebiets“ lese ich im Duden. „Prise de possession, mainmise“, lese ich dans le Petit Robert.

Kann man von „annexion“ sprechen, wenn la cession de l’Alsace auf Grund eines Vertrags statt fand, un traité accepté par le parlement français – 546 voix pour, 170 contre (dont les députés alsaciens ) et 23 abstentions? Eine klare Annexion fand dagegen am 22. Juni 1940 statt. Hitler verleibte ohne Vertrag das Elsass ins Dritte Reich ein. Über Nacht wurde aus Colmar Kolmar. „Merci“ und „bonsoir“ verboten. 1871 konnten die Elsässer sich für Frankreich entscheiden en quittant l'Alsace. Sous la férule des nazis, ils furent forcés de se battre et mourir pour le Führer. Im Elsass selbst konnte man währende der Kaiserzeit Französisch sprechen. Die „deutschen“ Elsässer reisten sogar nach Gérardmer oder Nancy pour fêter le 14 juillet.

Eine klare Annexion fand auch nach dem Westfälischen Frieden 1648 statt, mais aucun historien tricolore alsacien n'ose parler d'annexion. Le Roi soleil zögerte nicht und drohte mit Vernichtung si les Strasbourgeois résistaient en 1681. Der König spottete le 16 août 1674 in Colmar über die „frechen“ Elsässer und riss les murs de la ville ab. Les Alsaciens n'avaient pas le choix. Das Elsass wurde zur banlieue von Versailles deklariert.

Um ein Haar vergessen: Christi Himmelfahrt – l'ascension – , le 13 mai, est jour férié in Deutschland und im laïzistischen Frankreich. Halleluja.