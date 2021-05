Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, hält, wie viele Franzosen angesichts geschlossener Buchhandlungen, Bücher durchaus für lebenswichtig.

Pour comprendre la France in Corona-Zeiten, mischen Sie bitte „Rhinocéros“ von Eugène Ionesco, „König Ubu“ von Alfred Jarry, „Warten auf Godot“ von Samuel Beckett: Dann landen Sie in Absurdistan.

Emmanuel Macron brüstet sich gerne mit dem Wort „Kultur“. Hat er sich nicht auf der Bühne du lycée de la Providence in Amiens in Brigitte verliebt, damals seine Französischlehrerin, aujourd’hui sa muse? War Emmanuel nicht Assistent des Weltphilosophen Paul Ricœur? Comment est-ce possible, dass monsieur le Président das Wort „Kultur“ in seiner letzten Lockdown-Ansprache vergessen hat?

Er degradiert les librairies zu „commerces non essentiels“ für die kommenden vier Wochen. Frei übersetzt: „nicht lebenswichtig“. Wo doch alle Lockdown-Psychologen den geistigen Notstand du „confinement“, Lockdown auf Französisch, beklagen. „Bücher beseelen unsere Seele“, um mit Peter Sloterdijk zu sprechen.

La France n’est-elle pas le pays des „belles lettres“, in dem jeder Politiker, der etwas von sich hält, écrit un livre? Ist die berühmte „Académie Française“, fondée par Richelieu en 1634, nicht der Leuchtturm des Weltgeistes? Emmanuel a écrit „Revolution“, ein Werk, das ihn „par effraction“ in den Elysée-Palast katapultierte.

Les écrivains français se sentent trahis par le Président. Fabienne van Hulle, Besitzerin der Buchhandlung „Place ronde“ im nordfranzösischen Lille, denkt nicht daran zu schließen, trotz polizeilicher Aufforderungen. „Je n’ai pas peur!“, sagt sie. Bürgermeister sperren sich mit einem „arrêté municipal“ gegen die Regierungsmaßnahmen, die auch Friseure und Blumenhändler betreffen. Mais le Préfet déclare l'arrêté illégal und droht mit Bußgeldern. Premierminister Jean Castex bleibt hart. Nur in einem Punkt gibt er nach: Die Supermärkte, die auch Bücher verkaufen, müssen die Bücherregale sperren!

Neidisch schauen wir Franzosen nach Deutschland, wo Frau Merkel die Buchhandlungen nicht zu „commerces non essentiels“ degradierte. Es ist schon schlimm genug, dass Deutschland mehr Covid-19-Betten besitzt als Frankreich, dass Deutschland mehr Beatmungsgeräte besitzt als Frankreich, dass Deutschland weniger Tote beklagt als Frankreich. „Ce virus qui rend fou!“, heißt das jüngste Buch des Weltphilosophen Bernard-Henri Lévy. So ist es.