Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, freut sich vom Col de la Schlucht aus über das neue Deutsch-Französische Gymnasium in Straßburg.

Auch im Corona-Zeitalter gibt es Wunder. Paris hat un lycée-franco allemand für Straßburg angekündigt. In Deutschland gibt es drei davon, à Saarbrücken depuis 1961, à Fribourg depuis 1972, à Hambourg depuis 2020, mais jusqu'à présent un seul en France, à Buc, in der Nähe von Versailles!

Warum so spät im Elsass?, fragt sich auch Goethe, der in Straßburg Jura studierte und sich in Friederike, die Pfarrerstochter aus Sessenheim verliebte. Er selbst war zweisprachig und behauptete, ohne Fremdsprache kenne man seine eigene Sprache nicht. Der Weltdichter thront devant le Palais universitaire, was ich nicht wusste, als ich das Abitur in Epinal machte. „Kennen Sie Straßburg?“, me demanda l'examinateur. „Nein“, antwortete ich verlegen. „Egal, Sie sollten dennoch antworten können. Vor der Uni befindet sich eine Statue von Goethe, in welche Richtung blickt er?“ „Sessenheim!“, habe ich ohne zu zögern geantwortet. Bingo. J'avais le baccalauréat dans la poche grâce à une excellente note en allemand.

Deutschlehrer wissen nicht alles

Als ich ein paar Monate später vor der Uni stand pour m’inscrire à la faculté de théologie protestante, habe ich sofort Goethe besucht. Surprise, il ne regarde pas nach Norden en direction de Sessenheim, sondern südwestlich in Richtung Col de la Schlucht. Mit den Deutschlehrern ist es wie mit den Virologen, ils ne savent pas tout.

Nach dem Krieg kam ein Goethe-Institut in Straßburg nicht in Frage, hatte doch Hitler dort ein „Goethehaus“ eingerichtet. Also ab nach Nancy zum polnischen König Stanislas Leszczynski. Im Elsass blieb nur une antenne, eine Vertretung. Außerdem thronen 36 deutsche Wissenschaftler über dem Palais, darunter nur ein Franzose: Calvin. Kaum auszuhalten. Damals war Deutsch verpönt. Nicht die Elsässer, sondern die Engländer pochten auf Straßburg als Sitz des Europarates, qui a été inaugurée in der Aula du Palais universitaire le 5 mai 1949. Der Rektor meiner Fakultät, Charles Hauter, hatte bis zu seiner Pensionierung 1954 für deutsche Theologie-Studenten ein Hausverbot verhängt. Ses enfants avaient été assassinés à Buchenwald. Pas question de pardonner aux Allemands.

Eine deutsch-französische Jugend wird endlich auch im Elsass eine Chance bekommen, zweisprachig aufzuwachsen. Il était temps, mit oder ohne Corona.