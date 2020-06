Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, berichtet von einer neuen Käsesorte aus den Vogesen und einem unfreiwilligen Aufenthalt in der Südsee.

Der Ort Saulxures-sur-Moselotte liegt am Fuße der westlichen Vogesen, Moselotte ist der Kosename eines Nebenflusses der Moselle, der Mosel also. Lionel und Laura produzieren dort Münsterkäse. Covid-19 stürzte auch sie in die Krise. So lagerten sie den Käse länger als üblich. „On ne peut pas fermer le robinet des vaches“, sagt Lionel. Kuheuter stellt man nicht wie einen Wasserhahn ab. La réserve de fromage a grandi quotidiennement.

Zu ihrer Überraschung le fromage se métamorphosa. Es entstand ein neuer Käse. „Gar nicht schlecht“ , fanden die beiden, tauften ihn le confiné en souvenir du Covid-19: „confiné“ heißt „von der übrigen Welt abgekapselt“. „Nous sommes confinés“, wir befinden uns im Lockdown. Succès complet: Die Kunden sind begeistert, kaufen ihn wie verrückt. Lionel und Lara sind glückliche Bauern.

„Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 sortes de fromages“, fragte General de Gaulle. Ab sofort ist es noch schwieriger, Frankreich zu regieren, es gibt noch eine Sorte Käse mehr.

Meine Urgroßeltern sind in Saulxures-sur-Moselotte begraben. Im Winter 1915 tobte der Erste Weltkrieg in der elsässischen Heimat. Sie flüchteten über die Vogesen nach Frankreich. Deutsche und französische Bomben zerstörten das Dorf. 1918 fielen sogar amerikanische Bomben auf ihr Haus.

Hélène et Jules hingegen befinden sich gerade auf der Inselgruppe Kiribati im Pazifik. Hélène schreibt ihren Master über das Verschwinden des îles beim Klimawechsel. Immer mehr Inseln sont menacés par le changement climatique. Die Einwohner müssen auswandern. Durch Covid-19 sind sie auf der Insel blockiert. Flüge nach Hause: alle storniert. Vielleicht schaffen sie es erst im Herbst. Immer wieder schicken sie Bilder: Ils habitent dans une petite Hütte sur pilotis, wie die Pfahlbauten in Unteruhldingen am Bodensee. Sie schreiben, schwimmen und lieben sich. Ein glückliches Coronapaar. Die Eltern im Elsass sind neidisch.

Auch die französische Atlantikküste bröckelt ab. Irgendwann wird der Ozean ganz Frankreich überschwemmen bis hin zu den Vogesen. Dann bleibt nur noch das Elsass übrig. Lorsque le couple sera de retour en Alsace Hélène pourra écrire sa thèse de doctorat sur les conséquences du changement climatique en France et en Europe.