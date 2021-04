Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, schaut voraus auf die Wahlen, die nach Deutschland auch in Frankreich stattfinden werden.

Personne ne sait, wer die Wahlen im September 2021 in Deutschland gewinnen wird. Ebenso wenig in Frankreich, wo im Mai 2022 gewählt wird. Eine spannende Zeit nous attend.

Ein Unterschied besteht entre les deux pays. En France könnte Marine Le Pen, von der rechtsextremen Partei Le Rassemblement National, früher als Front Nation bekannt, Präsidentin werden. In Deutschland wird der Kandidat der AfD, qui n’est pas encore connu, nicht gewinnen.

Le Pen könnte im zweiten Wahlgang auf Macron treffen – mit geschätzten 48 Prozent der Stimmen d'après les sondages. Wenn man le taux d’incertitude der Meinungsumfragen einbezieht, kann sie auch über die 50 Prozent-Marke klettern. Die AfD wird nie ähnliche Ergebnisse erreichen. Kann Marine Le Pen gewinnen? Zum ersten Mal sind sich die Experten einig: Oui, cela est possible. Pourquoi? Weil einige Wähler, die 2017 für Macron gegen Le Pen gewählt hatten, choisiront cette fois-ci de s'abstenir, weil sie sich nicht zwischen Pest und Cholera entscheiden möchten.

Der Hauptgrund ist aber, dass Marine Le Pen mit Erfolg im Eiltempo une stratégie de dédiabolisation vollzieht, das heißt: weg vom Teufel Jean-Marie Le Pen, dem Vater der Rechtsextremen in Frankreich, der, ähnlich wie Gauland von der AfD, den Nationalsozialismus für einen Vogelschiss in der Geschichte hält.

„Vous ne me connaissez pas“, sagt sie den Franzosen. „Je suis une femme moderne qui lutte pour la République et pas une extrémiste.“ Im Gegensatz zu den Dauerprovokateuren der AfD gibt sich Marine jeden Tag bürgerlicher. Gegen die Maskenpflicht zu protestieren, wie dies AfD-Anhänger tun, kommt für sie nicht in Frage.

Natürlich wettert sie immer noch gegen Migranten, aber nicht mehr so aggressiv gegen Europa wie früher. Ade Ausstieg aus der EU, aus dem Euro, sogar aus Schengen. Die ausfälligen rechtsextremen Parteifreunde sind längst verschwunden. Sie kämpft für eine laizistische Republik, gibt sich quasi als Gaullistin aus, wobei ihr Vater und seine Kumpane den General einst physisch ausschalten wollten, weil er Algerien aufgegeben hatte. Ob die republikanische Umarmung sie in den Elysée-Palast führen wird? Réponse en mai 2022.