Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, freut sich angesichts einiger anderer Zwischenfälle über das Aus für die Atommeiler von Fessenheim.

Am vergangenen Dienstag um 23.30 Uhr war es soweit. Mit 47 Jahren ging das AKW Fessenheim in Pension. Nicht wenige empören sich und finden, dass der Atommeiler das gesetzliche Rentenalter in Frankreich hätte abwarten können, nämlich 62 Jahre. D’autres se réjouissent, besonders die deutschen Nachbarn, qui ne font pas confiance à leurs voisins tricolores qui croient au Dieu nucléaire comme d’autres en la Vierge Marie.

Le sous-marin nucléaire „Charles de Gaulle“, que Macron utilise parfois comme studio de télévision, um über Gott und die Welt zu philosophieren, gilt als Pannenkönig de la marine française und als Covid-19 Brutstätte. Fast die ganze Besatzung steckte sich an. Das atomare Unterseeboot „Perle“ brannte am 12. Juni 2020 fast vollständig aus. Die Piloten der Drohnen, die nicht nur über die AKW fliegen, sondern auch über die atomare Werkstatt der Île Longue, ohne das Schlafzimmer des Präsidenten im Elysée Palast zu vergessen, sind einfach nicht auszumachen: Deshalb freut sich jeder vernünftige Citoyen, dass die Atomkathedrale Fessenheim stillgelegt wurde.

Atomkraftwerke zu Jugendherbergen!

Wobei der Kollege Stéphane Cardia in der Tageszeitung „Dernières Nouvelles d’Alsace“ schreibt: „C’est une partie de l’âme de Fessenheim qui disparaît.“ Das Atom mit der Seele in Verbindung zu bringen, ist eine gewagte theologische Behauptung. Von meinem Hausberg aus, dem Hohneck, 1362 mètres au dessus du niveau de la mer, kann man das AKW sehr gut ausmachen. Es liegt wie eine weiße Schnecke in der Rheinebene, la plaine d’Alsace. Ab sofort wird la centrale atomique als Jugendherberge umfunktioniert. Wobei die ersten Gäste devront faire preuve de patience. Der vollständige Abbau wird Jahrzehnte dauern.

Immer wieder melden sich Politiker, die behaupten, dass die Atomenergie die sauberste der Welt ist, une énergie mille fois plus propre que le charbon allemand qui pollue l’atmosphère. Kein CO2-Ausstoß beim Atom. Keiner der atomaren Besserwisser kommt auf die Idee, dass die atomare Energie nicht beherrschbar ist. Das Risiko eines Unfalls bleibt: Europa und die Welt ausgelöscht. Der atomare Müll lodert auf Sparflamme bis in die Ewigkeit. Albert Schweitzer warnte uns: „Die saubere Bombe ist nur für das Schaufenster.“