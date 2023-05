Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, stellt fest, dass Begriffe wie Patriotismus und Nationalismus im Corona-Nebel verschwimmen.

Wir erinnern uns alle an die hässlichen Auswüchse von Covid-19 in den Grenzgebieten: Beleidigungen statt grenzüberschreitender Freundschaft, Europa am Ende?

Ende gut alles gut: Ich kaufe wieder