Martin Graff, Gedankenschmuggler aus dem Elsass, beobachtet die deutschen und französischen „Maskenbälle“ und prophezeit spannende Theaterstücke.

Le masque oder die Maske, französisch oder deutsch, man versteht das Wort, ohne zweisprachig zu sein. Hüben wie drüben findet gerade ein wahrer Maskenball statt. Obwohl wir Franzosen überzeugt sind, dass die Deutschen alles besser machen, il existe aussi un problème d’approvisionnement in Deutschland, wie es in der Presse zu lesen ist.

In Frankreich steigert sich die Maskenproblematik langsam zur Posse. Zunächst erklärten uns Politiker und Ärzte, que le masque est inutile pour le grand public. Regierungspressesprecherin Sibeth Ndiaye machte sich sogar darüber lustig: „Je n’ai pas de masque, je ne sais pas m’en servir.“ Diese Zeit ist vorbei. Hausgemachte Masken werden als „masques alternatifs“ bezeichnet und gefördert. Überall im Land entpuppen sich die Französinnen als geschickte Näherinnen, couturières.

700.000 Strafzettel à 135 Euro

Am vergangenen Montag bedachten uns le premier ministre et le ministre de la santé mit einer zweieinhalbstündigen Pressekonferenz. Comme toujours bedankten sie sich überschwänglich beim Personal im Krankenhaus: „nos héros“, denen wir täglich um 20 Uhr applaudieren. Zum wiederholten Mal wurden Masken versprochen, freilich zunächst für die Bürger an der Front, vom Arzt bis zur Krankenpflegerin, für die Putzfrau oder den Polizisten, der die Kontaktbeschränkungen kontrolliert: Es wurden schon 700.000 Strafzettel à 135 Euro kassiert.

Die vergessenen Zahnärzte

Mais le ministre avait oublié les dentistes. Zahnärzte sind bekanntlich auch an der vordersten Front, wenn sie in unserem Mund herumbohren und unserer Spucke ausgesetzt sind. Die Praxen sind geschlossen. Die Zahnärzte wurden aufgefordert, ihre Masken den Spitälern zu übergeben. Jetzt dürfen sie ab 11. Mai wieder öffnen, mais ils n’ont plus de masques. Le ministre reagierte sofort und versicherte ihnen qu’ils vont recevoir quelques masques – ohne sich für die Panne zu entschuldigen.

Die Maske ist der geheime Stoff der Drehbuchautoren. Je suis convaincu que de nombreux écrivains schon an der Arbeit sind um Maskenstories zu entwerfen. Heute Nacht träumte ich selbst von einem Stück. Rechts von der Bühne ein nackter Mann, nur mit Atemschutzmaske. Links von der Bühne eine Frau in Burka: die perfekte Maske. Die nächste Theatersaison wird spannend.