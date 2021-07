Das hat es seit dem Sieg von Quentin Tarantino mit „Pulp Fiction“ 1994 nicht mehr gegeben: Ein Film, der so wild gegen alle Konventionen gedreht ist, dass er viele Zuschauer überfordert, gewinnt die Goldene Palme: „Titane“, der zweite Spielfilm der Französin Julia Ducournau (37) ist harte Kost: eine junge Serienmörderin mit einer Titanplatte im Kopf, die niemanden an sich heranlässt, und auf der Flucht sich zu einem Jungen macht, der von einem einsamen Mann als Sohn angenommen wird, was noch lange nicht das Ende einer wilden Tour de Force ist. Der Film ist brutal, aber er hat einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann. In den französischen Kinos läuft er schon.

Die frauendominante Jury unter dem Vorsitz des schwarzen amerikanischen Regisseurs Spike Lee vergab den Regie-Preis an den Franzosen Léos Carax für den zweiten, nicht ganz so wilden Wettbewerbsfilm: „Annette“, eine Art Antioper, die auch alles andere als nett ist.

Für das beste Drehbuch wurden die Japaner Ryusuke Hamaguchi und Takamasa Oe ausgezeichnet, die aus einer Kurzgeschichte des japanischen Bestsellerautors Haruki Murakami mit „Drive My Car“ einen vielschichten, meditativen Film gemacht haben.

Der Große Preis wurden geteilt: Die Auszeichnungen gingen an den Iraner Asghar Farhadi für eine Alltagsheldengeschichte, die aus dem Ruder läuft („A Hero“) und an den Finnen Juho Kuosmanen für sein Eisenbahn-Roadmovie mit verhinderter Liebesgeschichte durch Russland („Compartment No. 6“).

Auch der Jurypreis wurde geteilt: Die extrem ruhige und langsame, meditative Reise einer Frau durch Kolumbien in „Memoria“ von Apichatpong Weerasethakul aus Thailand und der gesellschaftskritische Film „Ahed„s Knee“ von Nadav Lapid aus Israel sind die Gewinner.

Die Darstellerpreise gingen an hierzulande weniger bekannte Schauspieler in ihren ersten großen Hauptrollen: Die Norwegerin Renate Reinsve (33) spielt in „The Worst Person in the World“ von Joachim Trier eine junge Frau, die auf eher fröhliche Weise unschlüssig ist, das sie mit ihrem Leben und ihrem Liebhaber macht. Der Amerikaner Caleb Landry Jones (31) verkörpert in „Nitram“ von Justin Kurzel einen jungen Mann, der erst depressiv ist und dann zum Massenmörder wird.

Keiner der Filme hat schon einen deutschen Kinostart.